軍公教年改衝擊 雲林縣僅5名校長申請退休

2018年08月01日 16:43 中時 周麗蘭

李進勇主動與校長們合影，幫忙拉椅子安排座位。（周麗蘭攝）

李進勇（後排左五）堅持站著，文安國小校長王冬雅（前排背對鏡頭者）不敢就坐。（周麗蘭攝）

周麗蘭／雲林報導

雲林縣107學年度國民中小學校長布達1日舉行，受到年金改革衝擊，校長退休意願降低，僅5人申請退休，全縣國小候聘多年的儲備校長，僅派出5人初任。

退休的是前大埤國中校長林萬車、久安國小蔡佳蓁、文安國小黃定國、南陽國小洪錫欽、台西國小戴進隆，其中戴進隆提早退休參選台西鄉長。

等候遴選數年，107學年度起初任校長的有林內國中吳政憲、鹿場國小吳月娟、南陽國小蔡維哲、台西國小陳亮喨、文興國小王淑霞校長。

改調新校的校長有15人，新任大埤國中校長何鈞鼎、虎尾國中王昇燦、土庫國中陳健隆、石榴國中梁恩嘉、桂林國小張文智、明禮國小涂鵬翔、建華國小許徽林、埤腳國小陳文詠、吳厝國小蔡依真、久安國小賴建達、文光國小蔡子平、大美國小黃育珍、宏仁國小黃欽瑞、宏崙國小張祐盛、文安國小王冬雅等人。

縣長李進勇親自出席布達典禮，勉勵校長們堅持正直的品格、堅持前進的路線、堅持學生優先。

石榴國中卸任校長黃昇燦、新任校長（前教育處長）梁恩嘉交接印信時用盤子端著，李進勇主動上前拿掉盤子，開玩笑說「以免看起來是要壓紅包的」，眾人皆大笑。

印信交接完畢後，李進勇主動與校長們合影，還幫忙拉椅子安排座位，他堅持站在校長背後，文安國小校長王冬雅不敢就坐，李進勇再三勸他「你坐，我肖年ㄟ」。

(中時 )