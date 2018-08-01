日本妹連讚台中警「思勾伊」 找尋失物有效率

2018年08月01日 16:28 中時 黃國峰

日籍旅客MIKI一家三口，不慎將行旅留在計程車上，中市警局第四分局春社派出所員警，迅速找到行旅，大讚台中警好厲害。（黃國峰翻攝）

日籍旅客MIKI一家三口，到彩虹眷村遊玩，發現行旅箱遺留在剛搭乘的計程車後車廂，台中市警局第四分局春社派出所警員梁家毓利用周遭監視器畫面，順利通知到司機將行旅箱載回派出所，三名日籍遊客對台中警的高效率，直呼「思勾伊」（好厲害），並連聲說「阿哩嘎多勾在依嗎斯！」

台中市警局第四分局春社派出所警員梁家毓日前接獲彩虹眷村有日本遊客需協助，才剛到，三名日籍遊客就對員警講了一大串日語，但員警有聽沒懂，幸好年齡最小的遊客MIKI（女兒）會一點英文，表示趁著暑假帶著父母一同到台灣自助旅遊，他們搭機到桃園機場，隨即招了計程車到彩虹眷村，因為實在是太開心了，下車後急著拍照，完全忘記行李箱留在計程車後車廂，因衣物都放在行李箱內，正當不知所措之際，幸好有民眾幫忙報警。

梁員首先問是否記得計程車號，但三人都沒注意，梁員於是將三人帶回派出所，調閱周遭監視器，沒多久就找到計程車，順利聯繫到司機將行李送回派出所，MIKI一家見到行旅又回到身邊，不禁對台中警察的效率豎起拇指，直呼「思勾伊！」（好厲害）並感謝台中警察的幫忙，連聲說「阿哩嘎多勾在依嗎斯！」（謝謝）

旅客遺留物品在計程車上，時有所聞，春社派出所長董力勳提醒民眾搭乘計程車時，除記下車牌號碼及司機姓名，下車前務必再次檢查隨身攜帶的物品，以避免貴重財物遺失。

(中時 )