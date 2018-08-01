不滿動保法禁買賣 嘉義巨鱷北上陳情恐觸法

不滿動保法禁買賣鱷魚，業主牽魚北上(照片截取自影片)

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中時
嘉義鱷魚養殖業主牽魚北上
行政院側門1日下午突然出現一隻被五花大綁的大鱷魚(照片截取自影片)

行政院側門1日下午突然出現一隻被五花大綁的大鱷魚，引來許多民眾好奇圍觀，原來是一名來自嘉義的鱷魚養殖場場主阮茂盛，為了抗議動保法禁止保育類鱷魚買賣、繁殖、 宰殺，特底由嘉義載了一條鱷魚北上行政院抗議，警方據報趕往現場，將阮某連同鱷魚帶回忠孝東路派所，依社維法送辦。

據悉，在嘉義竹崎鄉經營龍群鱷魚養殖場的45歲業者阮茂盛，是繼承父親經營鱷魚養殖場，阮父從1982年開始創立養殖場養殖鱷魚買賣，但後來卻碰到動保法修定，規定保育類的鱷魚不准買賣、繁殖、宰殺，多年前，父親交棒給阮茂盛，阮長年來陳情都一直沒有下文，迫於無奈，只好在1日帶著鱷魚北上行政院陳情。

阮某是在1日一早偕同一名友人由嘉義開小轎車北上，阮某特地將後行李廂隔層挖了一個洞，將鱷魚放在行李廂，頭部由洞裡穿進車廂後座，阮和友人則分坐駕駛及副駕位置，一路將鱷魚載來台北。這條鱷魚將近20公斤，阮某已先將它四肢綁好，一路上鱷魚都很安分並未搗亂。

阮茂盛抵達北平東路行政院側門，將鱷魚搬下車後，以滑輪小板車將鱷魚推到側門邊，向負責看管行政院門戶安全的保六總隊員警表示要向行政院陳情，員警通報相關官員出面了解受理，轄區中正一分局忠孝東路派出所員警據報趕到現場，並通知通保人員前來會同處理。

阮茂盛向行政院官員陳情結束後，將鱷魚搬回車上，準備返鄉，不過忠東所員警認為阮某行為已涉違反社維法之嫌，因而將阮帶回派出所釐清。據警方指出，根據社會秩序維護法第70條規定，「畜養之危險動物、出入有人所在之道路、建築或其它場所者，處3日以下拘留或1萬2千元以下罰鍰。」阮某行為已有觸法之虞，警方將依法送辦。

(中時 )

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