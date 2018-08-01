長青食堂經費有解 李進勇：選舉前挖台塑電業促協金「挖到他們哀爸叫母」

2018年08月01日 16:56 中時 曾薏蘋

民進黨今中常會，邀請雲林縣長李進勇分享雲林縣的長照政策；李進勇報告時指出，長青食堂的經費一年要好幾千萬，但是不是花他們錢；因為選舉前有去「挖」一筆錢，是台塑電業促協金，那筆錢20幾億元，「挖到他們哀爸叫母」。

今中常會邀請雲林縣長李進勇以「【一縣市、一政績、一故事】民進黨執政縣市施政亮點－活躍樂齡 安居雲林」為題專案報告。

他指出，雲林是全台灣老化第二嚴重的地方，希望長青食堂可以提供更多在地照顧的服務。到目前為止，104年已經有，106年已經有46處，現在74處，縣政府輔導成立54處，其它像麥寮自己成立，現在最新資料應該是75處，大家搶著自己辦，申請情況非常踴躍，輔導一個長青食堂的成立，開辦費差不多40萬，餐費補助，一餐60元，普通家庭60元，自負30元，中低收入戶、身心障礙者，完全由縣政府負擔。

他說，現在周一到周五中午吃飯時間，一起吃飯的有5100人以上，且雲林長青食堂用餐頻率，周一到周五都有，有的甚至六、日也有。

李進勇指出，長青食堂還可以結合巷弄，從食堂開始，可以延伸齊他很多服務，如樂齡學堂等。長青食堂開辦之後，大家擔心會不會後繼無力？但是辦下去之後，各方資源源源不斷進入，社會企業部分，西莊社區，他們一年喝一次滴雞精，社會的資源源源不斷，大家自己田裡種的，也可以帶去吃。民間資源也很多，這個莊有在辦食堂，他們子弟出外工作，知道爸媽在食堂吃飯，也會挹注資源到食堂。

李進勇表示，雲林縣政府雖然財政非常差，「不是普通差」，但是長青食堂的經費，一年要好幾千萬，況且要申請的人越來越多，明年度應該要編列新台幣5千萬元，一開始先編列3千萬元，「我要向大家報告不是花我們的錢」，「因為選舉前有去挖一筆錢，是台塑電業促協金，那筆錢20幾億元」，挖到他們「哀爸叫母」。

(中時 )