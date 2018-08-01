小茶栽堂以茶入餅 推創意中秋獻禮

2018年08月01日 16:41 工商 劉馥瑜

小茶栽堂「繁花似錦」禮盒，以「生命之花」圖騰為主題。圖／業者提供

中秋節將至，以精緻品牌形象榮獲多項國際大獎的台灣自然栽培茶品牌「小茶栽堂」，宣布推出全新「小茶圓」新式月餅，以「團圓」為發想，採用台灣自然栽培綠茶、小葉種紅茶、黃梔烏龍茶等，加上法國鐵塔（Elle & Vire）天然鮮奶油等食材，餅皮並採用日式饅頭工法，打造創新茶食新風味。

此外，適逢中秋佳節，少不了傳遞心意的贈禮需求，小茶今年也以「繁花似錦」為禮盒主題，推出以「生命之花」圖騰為主題的全新中秋禮盒。即日起同步接受網路、電話訂購。

小茶栽堂強調，該品牌的糕餅皆是以榮獲法國AVPA「世界茶葉大賽」的好茶，結合100%自然栽培茶與法式烘培技術，開創一系列以茶入味的創新茶食組合，每日限量手工製作。

據小茶栽堂介紹，外型精緻、渾圓討喜的小茶圓，搭配四款精選特色風味，其中首推的「柚香蜜紅」，結合小茶栽堂蜜香紅茶與韓國柚子內餡，口感層次豐富，底蘊厚實，是中秋節不可錯過的茶食美味。

另，特色茶香則推薦「豆豆黃梔」，帶著濃厚黃梔香氣的餅皮，內餡方面發揮創意巧思，嚴選兩款豆沙餡混搭，佐以烏龍茶香提味，入口香濃驚豔，是每年佳節贈禮的人氣首選。

至於另一款創意茶食「蓮蓉奶綠」，以小茶往年最受歡迎的白玉抹茶口味為基礎，創新添加入蓮蓉內餡、Q彈麻糬與清新綠茶相互激盪，打造出厚實具層次的味蕾饗宴。

最後人氣熱銷的「經典奶黃」將傳統的奶黃餡與鹹蛋黃，以黃金比例重新調整口感，甜而不膩的滿足，符合現代人養生概念與喜好，最適合賞月時全家人一同甜蜜分享。

(工商 )