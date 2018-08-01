羽球世錦賽》誇張！場地出現不明液體 周天成不受影響勝出

2018年08月01日 16:47 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

2018世界羽球錦標賽今天比賽在一號場地出現一些狀況，在目前世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）和中國大陸選手黃宇翔的對戰，出現像是水又像是油的不明液體滴在球場，比賽受到中斷，大會緊急處理後，將場地稍稍移開，也讓中華台北男單一哥周天成的第二輪賽事受到延誤，不過小天心情不受影響，21：8、21：17直落二擊退丹麥選手基姆奇（Rasmus Gemke）、晉級16強。

場地滴漏像是油又像是水的不明液體，讓安賽龍和黃宇翔的對抗中斷約10分鐘，大會趕緊先把比賽移到無賽事的第五場地繼續，比賽中斷前16：16平手，回到場上後安賽龍以21：17先下一城，而心情受到影響的黃宇翔，第二局兵敗如山倒，安賽龍21：8收下16強資格。

羽球目前世界球王、丹麥好手安賽龍，在南京羽球世錦賽第二輪賽事受到場地滴漏不明液體影響，不過他還是穩穩收下勝利。（美聯社）

原本排定在同一場地、接在安賽龍之後出賽的周天成，等了約半小時，大會把場地往旁邊稍微移一點，避開露出不明液體的地方，比賽恢復進行，第1局開局周天成以5：0攻勢給對手下馬威、迅速拿下一局，第2局雙方比數咬得較近，但小天仍能維持領先優勢，經過41分鐘拚戰後，順利拿到雙方過招第3勝。

因為俊俏外型受到大會志工歡迎的中華台北男將王子維，男單第二輪力拚46分鐘仍18：21、19：21不敵法國選手盧韋德斯（Brice Leverdez），止步32強。

中華台北其他選手方面，男雙大會第11號種子廖敏竣／蘇敬恆及第14種子陳宏麟／王齊麟，都是直落二擊退對手、入列16強，可惜女雙林筱閔／吳芳茜、男雙李洋／李哲輝都不幸落敗。

(中時電子報)