空汙法修正公告 空保處長吳盛忠拚「治氨」

《空汙法》修正今公告，環保署新任空保處長吳盛忠說明治理空汙的策略。（廖德修攝）

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《空氣汙染防制法》修正案今天（1日）由總統蔡英文公告生效，並正式施行；環保署長李應元表示，這是治理空汙的重大成就，接下來會依據母法制定120個子法來落實執行。

李應元說，《空汙法》修正案第36條曾引起外界爭議，即「加嚴出廠十年以上交通工具原適用之排放標準」，這牽涉到二行程機車的淘汰，新法上路後，環保署打算在20萬人以上的城市加強稽查，鄉村地區則加強宣導、鼓勵汰換。據環保署統計，目前二行程機車約有93萬輛，大都在六都與城市，鄉間則有30萬輛左右。

第40條有關空品維護區的劃設也曾被外界廣泛質疑，機車族大都認為會造成不便。對此李應元強調，除非空品急速惡化，否則不會在非都會區禁止二行程機車進入空品維護區。

新任空保處長吳盛忠則表示，接手後治理空氣汙染的兩大方向是「治氨」與「拚秋春」。所謂「治氨」是指過去防治空汙往往強調氮氧化物、硫氧化物，卻忽略了「氨」這種各項汙染物的前端化學物質。具備化學專長的吳盛忠說，畜牧和農業常會逸散大量氨氣，若與其他化學物質結合就會產生各種汙染物，以後會加強管制氨氣。

吳盛忠又說，台灣空汙最嚴重、PM2.5濃度最高的季節是每年秋季到隔年春季，即10月至4月。為了因應空汙季，將依據《空汙法》修正案第14條，即「因氣象變異或其他原因，致空氣品質有嚴重惡化之虞時，各級主管機關及公私場所應即採取緊急防制措施」，制定施行細則，加強管制季節性空汙。

今天環保署也對幾位新任高階主管進行布達宣誓，包括主任秘書蔡鴻德（原空保處長）、空保處長吳盛忠（原督察總隊長）、督察總隊長李健育（原環訓所長）、環訓所長蕭慧娟（原主秘）。

(中時 )

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