再不扼止碳排 熱帶可能成為生態死亡區

2018年08月01日 17:08 中時電子報 江飛宇

英國布里斯托大學(University of Bristol)的科學家們警告說，除非我們及時減少目前的二氧化碳排放，照現在的全球升溫速度來看，西歐和紐西蘭可能都會成為普遍炎熱氣候，而赤道地區更慘，恐怕均溫都在40度以上，赤道可能形成幾乎沒有大型動物的「生態死亡區」。

物理學網(phys.org)報導，布里斯托大學地球科學學院的大衛．奈夫斯博士(David Naafs)所帶領的團隊指出，目前地球的暖化效果在人類歷史上是前所未見的，如果要找一段地質時代的參照，可能要回溯到56~48百萬年前的新生代古近紀(Paleogene)時期，我們知道早期的古近紀的特點是二氧化碳含量很高，全球都在強大的溫室環境下。

古近紀在過去被稱為「第三紀」，是恐龍滅絕後的地質年代，哺乳動物在此時開始發展。早期的古近紀是氣候學家非常感興趣的時期，因為當時大氣中的二氧化碳濃度約1000 ppmv(百萬分之一千)，與本世紀末預測的很相似。

科學家是利用泥炭中的微生物分子化石來估算5000萬年前的陸地溫度，發現當時的西歐和紐西蘭，土地溫度大致在23~29°C之間，這比現在的均溫要高上10度。

論文的共同作者兼主任里奇．潘克斯特教授(Rich Pancost)補充說：「我們的研究是為全球升溫的最終結果找一個參考物，大家知道全球升溫會造成生態改變，但還沒有人研究過屆時的生態可能是什麼模樣。我們得知古近紀可能是個對照以後，就可以進一步研究當時的生態環境為何，例如，那個時代是否也有熱季、旱季與極端降雨，又對生態系統造成什麼影響。」

研究小組現在將注意力轉向古近紀時期的低緯度地理區域，以了解當時均溫有多熱。

奈夫斯博士說：「要是中緯度地區都出30度以上的高溫，那麼我推測當時的熱帶地區可能均溫會超過40度，這可能成為大型動物的生態死區，因為超過40度的環境，對於大多數的動物都太高了。」

(中時電子報)