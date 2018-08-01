2018年08月01日 17:04 中時 呂筱蟬

快樂學習探索趣 學童參訪高鐵探索館。(高鐵提供)

台灣高鐵公司1日邀請來自基隆與彰化「孩子的秘密基地」課輔班的小朋友，進行一趟別開生面的「高鐵秘密探索之旅」，高鐵董事長江耀宗長以及快樂學習協會理事長、名導演吳念真，分別換上高鐵駕駛與列車長的制服，親自帶領孩子們參觀台灣高鐵探索館，為他們留下今年暑假最美好的回憶。

孩子們在高鐵人員帶領下，逐一參觀各項見證台灣高鐵從無到有的珍貴文物，其中，守護營運安全的「災害告警系統」（DWS）展項，最讓孩子們感到有趣，透過互動式的遊戲裝置，讓孩子們了解在列車高速行駛下，高鐵系統如何及早針對地震、洪水、強風、落石等狀況偵測預警，確保旅客安全！此外，1:1的高鐵車頭模型以及擬真駕駛艙，更讓每一位小朋友戴上駕駛帽，一圓擔任高鐵列車駕駛的夢想。

台灣高鐵公司與桃園捷運公司、桃園機場公司攜手合作，利用暑假期間安排秘密基地的小朋友，分10梯次搭乘高鐵列車進行「快樂學習探索趣」參訪活動，行程除高鐵桃園站以及台灣高鐵探索館外，還包括桃園捷運青埔維修機廠以及桃園機場第二航廈等桃園地區重要交通建設。希望透過充滿真實接觸與知性感動的旅程，讓孩子們感受到各界的溫暖與關懷。

(中時 )