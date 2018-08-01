台北市》柯文哲學姚文智？ 台北市牛肉麵節宣布復辦

柯文哲當選台北市長後停辦牛肉麵節，民進黨姚文智曾喊若當選將復辦。而台北市政府今（1）日公布2018台北牛肉麵節入圍店家，初選共35家入圍。圖為2014年10月11日台北牛肉麵節盛況。（圖／陳芃攝）

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中時電子報

民主進步黨立法委員姚文智今（2018）年3月時曾主張，前總統馬英九在台北市長任內舉辦台北牛肉麵節，卻被台北市長柯文哲取消，未來他若當選市長，將復辦牛肉麵節，當時還被鄉民打臉批評沒必要。而台北市政府今（8月1日）宣布，2018台北牛肉麵節入圍店家，初選共35家入圍，決選9月公布。

根據中央社報導，姚文智3月時表示，台北的米其林美食剛公布，有台菜、粵菜、西式、日式料理，台北毫無疑問是美食之都；未來若當選台北市長，將會復辦牛肉麵節。

PTT鄉民當時還打臉姚文智，「無聊，根本沒必要辦」、「等你選上再說」、「你的台灣意識呢」、「牛肉麵到底有啥好辦的」、「什麼爛政見」。

不過就在今（1）日傳出，台北市政府今天公布2018台北牛肉麵節入圍店家，初選共35家入圍，包含拿下多次冠軍的洪師父牛肉麵及面鮮到皆入圍，決選9月公布。

中央社報導，台北市政府商業處舉辦「2018台北市牛肉麵嘉年華與秘密客大評比」活動開跑記者會，今年總報名店家數共50間，初選出35家入圍店家。

商業處說，想擔任秘密客的民眾及牛肉麵節相關資訊可至「台北市牛肉麵交流發展協會」及「台北市商業處-猴呷猴七淘in Taipei」臉書粉絲團查詢。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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