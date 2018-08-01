促轉會加速「去蔣化」　要清查各校兩蔣銅像

2018年08月01日 17:06 旺報 李侑珊

促轉會近日行文給教育部，要求各校單位清查校內兩蔣銅像、遺照及紀念物等數量，而教育部則需在20日前回覆清查結果，引發「去蔣化」的疑慮及聯想，恐難以避免政治鬥爭再度上演，而教育部表示，確實有收到促轉會來函，並強調：「後續相關作為，會依促轉會審議結果續處。」

媒體人毛嘉慶在臉書爆料，一名在教育部任職的網友提供一份公文，即由促轉會在7月19日行文給教育部，主旨為：「為瞭解目前公共空間設置兩蔣紀念物，及為紀念兩蔣而命名之公共空間之現況，請惠予協助填復資料清冊」。

而在公文說明部分，則是要求教育部配合，清查附屬機關、轄管公私立學校中，含有兩蔣塑像、遺像等紀念物與數量；另外也要求教育部暨附屬機關、轄管公私立學校，為紀念兩蔣而命名的工作場域，包含學校名稱、廣場及建築物等，調查結果則需配合促轉會，在本月20日前回覆。

在促轉會行文給教育部過後不到1天，中正紀念堂在7月20日便發生被獨派青年潑漆事件，對此，毛嘉慶質疑：「這是一張公文，發文者是促轉會，受文者是教育部。行文日期是今年的7月19日。還記得7月20日中正紀念堂就被潑漆嗎？看完之後，請你告訴我，這中間究竟有無神秘的巧合。」

毛嘉慶指出，該份公文內容，就是要教育部及所屬單位，把各級公私立學校紀念兩蔣的銅像、遺照的數量，全部算出來，同時還要統計共有幾座校名、建築物與兩蔣有關。

「至於統計完的後續如何？公文沒有明講，但明眼人看就懂，若是要當成日後政治鬥爭、凌遲藍營的道具，這些都是現成素材」，毛嘉慶批評，這個政府治國無能，從上台就被罵到現在，「他們出氣的首選對象，就是蔣公銅像與中正紀念堂。」

教育部則回應，依照「促進轉型正義委員會」107年7月19日來函，教育部函轉附屬機關、轄管公私立學校中，統計兩蔣塑像、遺像等紀念物與數量公文，後續相關作為會依促轉會審議結果續處。

對於教育部將責任「踢回」促轉會，毛嘉慶認為，這項公文的執行單位還是教育部，若教育部認為窒礙難行，大可不處理，或是回文駁回，不需要透過媒體放話，將責任歸咎於促轉會；但依照現況來看，教育部已展開清查作業，所呈現的是教育部長葉俊榮政治正確的決定。

(旺報 )