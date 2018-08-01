清查各校兩蔣銅像　學者：侵害校園自主

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旺報

針對促轉會行文給教育部，要求清查各級學校的兩蔣銅像數量，學者批評，民進黨政府設立促轉會與黨產會，作為宛如凌駕憲法與司法，這次更直接下令給教育部，將政治之手伸進學校，不尊重甚至侵害校園自主，作法已徹底失當。

輔仁大學日文系教授何思慎表示，基於校園自主的概念，特別是在大學，師生擁有各自的政治立場是很合理的，並且每個人不同的意識形態，理應獲得尊重，而綠營政府站在自己的政治理念，以促轉會下令給教育部，清查校園內的兩蔣銅像數量，作法已失當。

何思慎說，兩蔣的時代，距離現在太近，想要論其功過，以及在歷史中如何被書寫，理應留給學術界來研究與論述，政府與社會對於歷史人物更應尊重，不應以政治下指導棋。

嘉義大學應用歷史系教授吳昆財則說，促轉會的作為，即呈現民進黨政府掌握黨政軍機器，大權在握，不只沒有想到文化保存，「歷史也都是他在解釋，軟硬兼施、文攻武嚇的手段，目的就是要斬草除根，要把蔣中正徹底從歷史中抹掉。」

吳昆財認為，中正紀念堂被獨派青年撥漆，「仍無法去掉這段我們走過的歷史」，但除了「去蔣化」，故宮院長陳其南一上任，還拋出「故宮台灣化」政策，吳昆財批評，這樣的思維是本末倒置，即故宮要追求的是世界化。

(旺報 )

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