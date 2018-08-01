盧秀燕關心偏鄉交通 直奔梨山會勘中橫復建進度

2018年08月01日 17:13 中時 王文吉

交通部針對中橫便道投入9.2億元復建，3年共施作11處明隧道，以及4處路基檔土牆、8處邊坡防護等。（王文吉翻攝）

台中市長參選人盧秀燕（右）、立委江啟臣一同會勘中橫便道復建進度。（王文吉翻攝）

耗資9.2億元的「中橫便道整體安全提升計畫」即將完工，台中市長參選人盧秀燕1日偕同立委江啟臣上山會勘工程進度。盧秀燕針對通行時段、改善沿線電力及通訊等，與地方人士交換意見。江啟臣表示，將爭取後續2年4億元的安全強化經費，也將啟動中橫上線復建可行性評估，以安全為前提，恢復中橫昔日光榮。

「中橫便道整體安全提升計畫」共設置11處明隧道、4處路基檔土牆、8處邊坡防護及1座鋼橋。盧秀燕特別感謝江啟臣的努力爭取，讓該計畫將於8月底最後1個明隧道完工後完成，她也說，如何有效連結景點、提供友善交通設備，是未來她當選後的首要工作事項之一。

居民希望未來通行班次由3班改成5班，盧秀燕強調，「安全」是中橫復建最重要的部分，除要兼顧民眾方便及通行安全，工程人員的安全也不可輕忽。她也說，中橫復建是長久之計，關於道路的評估、梨山地區的醫療等等議題，這次考察都會做深入的了解跟討論。

江啟臣表示，過去3年的努力有效提升中橫便道安全，，然而這不是句點，而是我們往下階段邁進的基石，後續會爭取2年4億元經費，對於幾處易崩塌路段，設置防落石棚、石網、檔土牆及路基保護工程，目標是恢復省道規格。

江啟臣說明，2014年時任交通部長葉匡時考察時，就曾提出「中橫便道通行中巴」，他隔年在立法院總質詢時提出專車通行，如今能實現，是有便道安全提升為基礎，但部分路寬狹窄，還有基地台不足，沿線通訊仍有待改善。對此，公路總局表示，會全力協調完成。

(中時 )