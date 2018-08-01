張麗善拜會雲林地檢署檢察長 盼司法中立勿辦藍不辦綠

2018年08月01日 17:44 中時 張朝欣

國民黨雲林縣長參選人張麗善1日拜訪會雲林地檢署檢察長鄭鑫宏，希望司法不要有針對性只辦藍不辦綠，保持中立莫成為政治打手，鄭鑫宏則強調司法是正義最後一道防線，一定會公平公正，不受政治力影響。

張麗善1日在斗六市長謝淑亞、雲林縣議會國民黨團書記長李明哲、誠信聯盟發言人黃文祥等人陪同下，前往雲林地檢署拜訪檢察長鄭鑫宏，訴求司法中立才能讓選舉公平公正。

張麗善表示，鄭檢察長近日剛派任雲林，一方面是要歡迎他到雲林為大家服務，另一方面也是因為年底選舉投票日期愈來愈接近，希望檢調能夠保持中立，不要受到政治力的介入與影響。

張麗善強調民眾對於司法的認知，一直都覺得法律是正義的最後一道防線，但是近期從馬英九、侯友宜、韓國瑜、一直到雲林的各項司法案件，外界的觀感大部分認為這些司法案件的判決與執行過程，有非常高度的針對性。

張麗善說，台灣是民主法治的社會，她不希望社會大眾對司法的信任，隨著一次一次的政治操作而破滅，期盼鄭檢察長可以秉持公正，依據法律執行職務。

鄭鑫宏指出，近日法務部才召開全國檢察長會議，針對年底選舉查賄工作進行討論，一定會堅持司法的公平性依法秉公處理，務必減低社會的各種疑慮、得到民眾的信賴，絕對不會有選擇性辦案的情況。

(中時 )