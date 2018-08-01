來台觀光兼差夯 馬國車手超商被警抓包

2018年08月01日 17:21 中時 陳育賢

1名馬來西亞籍男子7月27日晚間在新竹市區1家超商自動提款機前行為鬼祟，還不時以手機拍攝提款收據明細，引起一旁正在購物的市刑大小隊長注意，小隊長之後上前盤查，該男子嚇得當場認罪，坦承是假借來台觀光的詐騙車手，並帶同警方至其住處逮捕另2名同夥。

警方調查，市刑大科偵隊小隊長羅濟文上月27日晚間在1家超商購物，但見自動提款機前有1名疑似外籍男子神色緊張，以提款機查詢餘額後還立即用手機拍攝收據明細，羅員直覺有異，因而上前表明身分盤查。

未料該男子當下就全身發抖，直接坦承是從馬來西亞來台觀光的詐騙集團提款車手，並主動交付多張提款卡，之後並帶同警方到住宿旅館，將另外兩名同夥逮捕，同時起出大批人頭帳戶存摺。

警方指出，此集團是以「你聽不出我聲音嗎？」、「猜猜我是誰啊？」等老梗向民眾詐財，3名馬國嫌犯本預計來台1個月，聽從集團上層指示提款，再直接交付給約定的中間人，並在賺飽傭金後就出境，讓警方難以追查，經初步調查國內應有10餘名被害人，初估1周以來所提的贓款約超過1000萬元。

警方表示，近來接獲不少線報，指詐騙集團鎖定東南亞國家的民眾，以網路宣傳免費來台觀光兼短期打工，吸引外籍人士來台灣當車手，警方訊後並依詐欺罪嫌將全案移送法辦，同時擴大追查上游集團。

(中時 )