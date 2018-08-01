環保署：查烏賊車 鄉村二行程機車加強宣導

2018年08月01日 17:27 中時 廖德修

總統府今（1日）公布修正《空氣污染防制法》)，環保署李應元署長邀請嘉義市長涂醒哲、環保局長張志誠、嘉義縣環保局代理局長劉明全，在嘉義市政府共同舉辦記者會，讚揚兩縣市淘汰二行程機車的優秀表現，也說明環保署未來淘汰高汙染二行程機車的政策。

環保署表示，有鑑於二行程機車汙染排放嚴重，經環署與車廠達成共識，2004年起國內即不再生產銷售二行程機車，並自2008年起即開始補助車主淘汰二行程機車，促使國內二行程機車數量由460萬輛降至今年6月底還剩97萬輛，已有將近8成的車主配合淘汰二行程機車。

對於尚未淘汰的二行程機車，這樣的補助措施將會持續到108年底，《空汙法》修正生效後，20％的移動汙染源空汙費將撥交地方；環保署也請地方縣市加碼補助納入低收入戶或偏鄉等車主辦理二行程機車淘汰，一併照顧弱勢族群。

對於目前有些民眾誤解新修正《空汙法》第36條第2項的規定，環保署再次說明，新修正《空汙法》相關條文並沒有禁用燃油車的規定，僅規定政府得視空氣品質需求，調整老車的排放標準。

目前規劃自109年起，92年底前（17年前）出廠的機車適用之排放標準，須符合16年前實施的4期排放標準（即93年實施之標準，CO:3.5%、HC:2000ppm），可能受影響的對象就是二行程機車，四行程機車只要正常保養均可符合排放標準，依然可以繼續行駛。

環保署說，外界所傳環保署強迫10年以上老舊機車淘汰，並非事實。又該署也支持古董機車具文化保存的意義，後續將會對於古董機車規劃相關管理機制。

環保署強調109年新標準實施後，將依《空汙法》第36條「得視空氣品質需求」之精神，優先針對人口密集的都會區（原則上人口20萬人以上之市及區）加強稽查，鄉村區則加強宣導。至於空氣品質惡化時，則依緊急防制辦法加強執法，以維護民眾健康。

環保署呼籲車主，機車應按規定定期檢驗並做好維護保養，也可以趁政府有相關補助措施實施時，儘早淘汰手邊老舊烏賊車輛，越早淘汰可獲得越多的補助。

(中時 )