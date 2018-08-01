第十屆「蹲點‧台灣」學生 暑期服務引發不同體會

2018年08月01日 17:17 中時電子報 綜合報導

青銀世代互動成為新潮流，中華電信基金會「蹲點‧台灣」活動讓大學生利用暑假陪伴社區長輩、體驗長輩口中的古早文化，也從青銀世代的對話中，記錄下珍貴的在地故事。

來到擁有台灣本島最大石滬群的桃園新屋，就讀臺北醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系的陳宣妤戲稱自己是「不務正業」，將和就讀東吳大學法律學系的妹妹在蹲點15天中協助新屋愛鄉協會拍攝石滬修築教學影片。配合潮汐下海疊石頭、跟著工頭學著挑選石頭，也訪問體驗小旅行的在地學子，兩人希望能將獨特的石滬地景文化透過鏡頭記錄下來並傳播出去。而此行受到在地居民熱情接待，每天到不同居民家裡共餐，則是這段旅程最難忘的回憶。

「蹲點‧台灣」大學志工協助拍攝石滬修築教學影片。(中華電信基金會提供)

而蹲點在平鎮市區老大人發展協會的梁容爾與蔡莘蕎，則在協會的數位課程中陪伴長輩學習。一邊協助課程攝影，一邊指導長輩用手機自拍，就讀臺北大學社會工作學系的梁容爾表示，協會的「哥哥姊姊」們真的非常有活力，每天的行程比年輕人更忙碌；而自己在這邊也變得不一樣，比在家裡教媽媽用手機更有耐心。中華電信基金會董事劉杏元，目前也是長庚科技大學學務長，表示最大的感動是看到大學生利用暑假進行服務學習，從中發現長輩就像一本本的歷史故事，也開始省思自己與家中長輩的互動；而長輩也因此有機會與子孫互動、與外界連結，擁有更精彩的樂齡生活。

中華電信基金會與政治大學廣播電視學系共同推動「蹲點‧台灣」活動，至今邁入第十年，每年邀請大學生至台灣各地社區蹲點半個月，一邊用自己的專長為社區服務，一邊用文字與影像記錄社區故事，至今已有超過500位大學生走遍全台60多個社區據點。中華電信基金會董事劉杏元表示「希望大學生因為『蹲點‧台灣』來到台灣不同角落，能有更多機會與土地連結、與人連結，藉此引發不同的體會與思考，如此才能一起讓台灣變得更好」。

(中時電子報)