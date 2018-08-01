2018年08月01日 17:29 旺報 李侑珊

銘傳大學通過教育部教學實踐研究計畫，全國摘冠。（銘傳大學提供）

銘傳大學通過教育部教學實踐研究計畫，全國摘冠。（銘傳大學提供）

教育部為落實教學創新，強化學校培育人才任務，自107年度起推動實施「大專校院教學實踐研究計畫」，該計畫審查結果近日公布，銘傳大學獲教育部審查通過共計28件，通過件數為全國第一。銘傳大學將獲補助金額6,693,488元，彰顯銘傳大學教師在學術研究上的豐沛能量，未來大專教師在「教學實踐研究」方面表現，教育部將列入升等參考指標之一。

教育部107年「教學實踐研究計畫」，銘傳大學在8大學門通過件數，以商業及管理學門通過6件最多，人文藝術及設計學門5件居次，教育學門、工程學門各4件，通識學門(含體育)、社會(含法政)學門各3件，數理學門2件、民生學門1件等8大學門，涵蓋管理、設計、社會、傳播、教語、資訊、金融科技、觀光及共同教育學院等九大學院，共計審核通過28件，件數高居全國第一。

銘傳大學校長李銓表示，教學實踐研究計畫係補助大專校院教師執行教學實踐之相關研究，提升教師教學品質及落實學校辦學任務，與高教深耕計畫結合，促使學校以校務發展為主體，將資源確實投注於教學現場，兩者相輔相成。此計畫可協助教師提升教學品質，促進大專校院學生學習成效，以教育現場或文獻資料提出問題，透過課程設計、教材教法、或引入教具、科技媒體運用等方式，採取適當之研究方法及評量工具檢證成效。

綜觀銘傳大學教學研究通過計畫的領域，通識合作學習、點燃體育課熱情、長期照護導入設計實務、AR、個人品牌、數位教材、流動影像、性心理學、大數據分析、問題導向學習、翻轉師培、倫理創新教學、數位行銷、高教資優化、跨境電子商務、遊戲式教學、環境永續等。

銘傳大學教務長兼教學資源中心主任遲文麗指出，銘傳大學在課程重構計畫基礎下，擴展執行教學實踐研究計畫，將建立教學發展教師社群，建構教學模式，以提升教學品質和學生學習成效，落實學校辦學任務。此次通過的28件申請案，有近半之計畫主持人曾參與本校「課程重構計畫」，足證教學暨學習資源中心歷年來推廣課程重構計畫有成，教學實踐已行之有年。

(旺報 )