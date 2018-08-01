關島的最新餐車風潮！必去特色餐車市集登場

2018年08月01日 17:30 中時 何書青

「就是這台快餐車」盡其所能使用在地食材。（關島觀光局提供）

「關島烈焰披薩（Songge Guam Pizza）」有6種以關島為主題且充滿在地食材的披薩。（關島觀光局提供）

來關島玩又多一個吃喝玩樂的好去處啦！滿載各種美食的餐車在亞加納（Hagåtña）的史基納廣場（Skinner Plaza）擺開陣勢，人行步道也被車燈及串串燈飾點亮，在每周四下午5點到晚上8點，關島博物館後方的廣場新推出快餐車市集，供應多款在地美味，遊客們可以在經過悉心打理的草坪上愜意野餐，而且每個禮拜亮相的餐車不盡相同，每個餐車也都各有特色。

「就是這台快餐車 （The Food Truck）」 ，盡其所能使用在地食材，以雞肉檸檬香茅、肚燉肉、黑胡椒烤牛肉和Shataki釉豆腐等食材製作的傳統班米三明治，搭配蒸得軟綿綿的香Ｑ白米。老闆喬伊．阿泰利（Joey Atalig）的食材都來自母親與曾祖母的自家庭院。「就是這台快餐車」也提供特製半磅漢堡，包含露西多汁漢堡配起司餡餅、培根與洋蔥醬，以及班米漢堡。老闆特製的私房肉醬與熱狗菜單則有班米熱狗、西雅圖熱狗、嗆辣紐約、柴鎮熱狗和經典熱狗等，價格約介在新台幣90元到300元之間（3美元到10美元）。

「關島烈焰披薩（Songge Guam Pizza）」有6種以關島為主題且充滿在地食材的披薩。Songge在查莫洛語中代表「燃燒」或「點燃」，出於檀香木與新鮮椰子的火焰讓移動式木造烤爐成為特色之一。老闆羅克．奇巧巧（Roke Quichocho）和老闆娘雀喜．梅爾（Chelsie Maier）將每款批薩都用5種起司打底，再鋪上「瑪麗安娜拿坡里紅醬」或「佩里羅勒青醬」其中1種招牌醬汁，不少人都認為這是島上的披薩之最，店內最受歡迎的批薩是SUP Prim。價格僅約新台幣350元到380元（15美元至16美元）。

夏日不可或缺冰涼消暑飲品，「你好檸檬水（Hafa Adai）」老闆阿肯．庫茲（Ken Cruz）在有著細條紋飾的餐車上，販售獨特而美味的冰涼新鮮卡拉曼西檸檬水，由新鮮的卡拉曼西水果、有機糖以及開水這3種簡單原料製成，共有2種杯裝尺寸，468毫升1杯約新台幣150元（5美元），936毫升1杯則約新台幣300元（10美元，贈送梅森罐）。

愛喝奶昔的遊客千萬別錯過「阿Z的綠食堂（Z’s Green Canteen）」，專門採用當地農產品打出五彩繽紛的奶昔，帶來100％植物製成的食品。也由於老闆推廣零浪費飲食，鼓勵主顧們盡量自備杯碗，8盎司奶昔約新台幣180元（6美元）， 16盎司奶昔約新台幣300元（10美元）；另外還有手作椰子冰淇淋，單顆約新台幣90元（3美元），雙顆約新台幣150元（5美元）。

還有讓人垂涎三尺的可可薄餅（Koko Crepes）將香噴噴的麵糊抹在薄餅平底鍋上，老闆阿G．貝里薛（G. Belyshev）和女兒譚雅（Tanya）一起在淺藍色的餐車上製作加了香草冰淇淋的聖代以及薄餅，讓遊客可以無限量撒上花生醬、鮮奶油、莓果、香蕉、楓糖，或巧克力糖漿以及格蘭諾拉麥片。冰淇淋聖代1份約新台幣150元（5美元），可麗餅1份約新台幣210元（7美元）。

(中時 )