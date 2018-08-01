金大「值日生」報到 陳建民領航邁向卓越

國立金門大學第3任校長陳建民博士今（1）日下午履新。（李金生攝）

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機器人「金小讚」以迎賓禮讚開場，揭開金大歷史上新的一頁。（李金生攝）
陳建民強調，未來將秉持承先啟後、繼往開來的精神，聽取校內、外各方的建言，集思廣益不斷追求卓越，以提高辦學品質和學校影響力。（李金生攝）
新任校長陳建民(左)致贈紀念品予卸任校長黃奇(右)。（李金生攝）
金大新任「值日生」陳建民報到，帶領金大邁向新未來。（李金生攝）
陳建民校長履新，各界人士有祝福也有期許。（李金生攝）

國立金門大學第3任校長陳建民博士今（1）日下午履新，在海外、台灣及金門各地來賓200餘人祝福聲中，帶領這所只有21歲的年輕大學，往邁向卓越的目標大步前進。

以金大未來「值日生」自居，現年54歲的陳建民是金門人，中央警察大學外國事務學系及警政研究所畢業、文化大學中山學術研究所博士。他於1990年外交官特考及格，曾在外交部北美司等行政機關歷練10餘年，金大創校後回鄉服務，歷任多項重要職務，曾連續6年獲得行政院科技部特殊優秀人才獎勵，並於2017年獲聘為金大特聘教授。

今天下午的就職典禮特別安排金門航空站宣導飛安的機器人「金小讚」以迎賓禮讚開場，透過人工智慧機器人的舞蹈表演與祝賀，搭配現場充滿科技感的聲光效果，揭開金大歷史上新的一頁。

陳建民強調，未來將秉持承先啟後、繼往開來的精神，聽取校內、外各方的建言，集思廣益不斷追求卓越，以提高辦學品質和學校影響力。

卸下校長職務，表示自己將改當「家長」的黃奇博士肯定陳建民有豐富行政歷練，一定能夠帶領金大因應未來高教新挑戰，邁向卓越新境界。

陳福海縣長和立委楊鎮浯則強調，金大在歷任校長的宏觀擘畫和經營下，累積優良校風和校譽，期待在新校長的帶領下，與各界為強化優質學力與打造一流學府，一起攜手共同努力。

(中時 )

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