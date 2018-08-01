搶救華夏玻璃有功 新竹市長林智堅為消防人員

新竹市消防局1日辦理消防人員晉陞授階儀式與搶救華夏玻璃工作獎勵金，市長林智堅（中）親自主持典禮，共有7人獲得職務晉陞。（陳育賢攝）

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新竹市消防局1日辦理消防人員晉陞授階儀式與搶救華夏玻璃工作獎勵金，市長林智堅（左）親自主持典禮，共有7人獲得職務晉陞。（陳育賢攝）
新竹市消防局1日辦理消防人員晉陞授階儀式與搶救華夏玻璃工作獎勵金，市長林智堅（右）親自主持典禮，共有7人獲得職務晉陞。（陳育賢攝）

新竹市消防局1日辦理消防人員晉陞授階儀式與搶救華夏玻璃工作獎勵金，市長林智堅親自為兩位新任科員授予2線1配階，以及5位小隊長授予1線4配階，共7人獲得職務晉陞，另今年7月5日搶救華夏玻璃有功的單位人員，也獲頒發獎勵金。

林智堅表示，民眾逃生的出口，卻是消防同仁的工作入口，消防弟兄工作辛苦，出勤常像在冒險，他非常重視弟兄的工作安全，因此上任後已投入超過1億的經費持續購置雲梯車、排煙車、消防警備車及各式搶救裝備器材，並將消防人力編制員額從262人增加為306人，提高執勤安全與效率，保護消防弟兄也保護市民。

新竹市過去在《遠見雜誌》縣市總體競爭力調查中，有關「公共安全與消防」指標的成績並不理想，但自從他上任後，在市府團隊的共同努力之下，今年獲得全台第3名的好成績，但他也勉勵弟兄們，沒有最好、只有更好，希望大家以第1名為未來的工作目標。

消防局長李世恭則表示，今年7月5日凌晨1時11分，香山地區發生玻璃公司倉庫3級工廠火警，同仁執行現場搶救災等任務應變動員積極，無人命傷亡，為感謝同仁辛勞，今天也針對出力有功單位頒發工作獎勵金，以激勵消防人員的辛勞。

而此次獲晉陞的同仁包括新任科員林靖亞及楊書銘，以及劉炫志、陳俊憲、吳昭謀、郭威甫及胡峯瑋等5位小隊長。

(中時 )

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