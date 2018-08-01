壓力會殺人！20分鐘壓力 壓垮免疫系統3天

2018年08月01日 17:44 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

從前我在準備考精神科專科醫師時，送長期照顧的病人「水牛伯」回家找40年前家人，電視台聞風追蹤拍攝。回家後看電視才發現自己臉腫了好大一圈。當時不曉得捏捏肚子，驗證一下書上說的：慢性壓力造成可體松（cortisol）增加，會讓腹部脂肪堆積。

許多人面對重大壓力，或睡前煩躁睡不著時，都會大吃大喝，然後體重開始增加。有些人會自我安慰：吃東西心情會變好，也是壓力的轉移。不過，飲食習慣改變，也可能是因為可體松濃度緩緩攀高，影響下視丘的飲食與渴望中樞。

●可體松是知名的「壓力荷爾蒙」

簡化地說，當我們遇到挑戰時，負責「應戰」的「正腎上腺素」分泌。如果壓力提升，感覺到可能無法一手掌控時，處理「應戰/焦慮」的「腎上腺素」湧現。當壓力持續、「沒有希望」的感覺閃閃出現時，苦惱與挫敗感會讓可體松從腎上腺爆發出來。

●適時的分泌可體松，可協助對抗壓力

面對壓力時，身體會重新分配各個器官取得資源的優先性，集中力量作戰。如果壓力持續，過多的可體松會讓血壓不穩定、胃酸增加、骨質變化、大腦皮質細胞縮減、記憶力變差，還會壓抑免疫系統。

可體松增加，會抑制胰島素的作用，讓許多糖分進不了細胞，造成血糖過高。自覺養分不足的細胞會發出飢餓訊號，讓大腦積極攝取碳水化合物的慾望提升，同時讓蛋白質與醣類轉化成更多脂肪，帶動體內脂肪的重新分布。長期下來，會更容易得到心血管疾病……腰部脂肪的厚度，和許多慢性疾病成正比。

長期壓力的影響有多大？即使只是20分鐘、片段的壓力所分泌的可體松，就可以壓抑免疫系統長達3天。即使只是一直想著有壓力的事情，光是這些念頭，就可以激發可體松，引起不良反應。

為了對抗外來威脅，可體松會強化交感神經功能，壓抑副交感，造成失眠、焦慮、心悸的症狀。失眠、焦慮又會讓壓力反應更嚴重，形成惡性循環。也難怪，最基本的減肥法，就是要睡得飽、讓壓力減少，讓可體松降下來。

為了緩和真實或想像的壓力，練習瑜伽、腹式呼吸法、太極拳、有氧運動，可以抗衡壓力引起的荷爾蒙連鎖反應。若個案逐漸發展成憂鬱症，有時就得靠藥物減少不必要的胡思亂想。

表觀基因學的研究顯示：童年時曾遭受虐待或重大創傷，會影響RNA表現，讓海馬迴的可體松受器減少。這類病人遭遇挫折時，更容易引起過度的壓力反應，最後導致憂鬱或自殺。不過，這些基因表現，可以靠後天環境改善。

動物研究證實，母老鼠如果比較淡漠、不常舔小鼠、為小鼠清潔，會造成小老鼠可體松升高、焦慮程度增加。如果懷胎時母老鼠環境嚴苛、營養受限或遭遇天敵威脅，不良的壓力反應與「三高」問題還會跨代遺傳到第三代。

有一種說法是：當壓力持續很久、到達極限後，腎上腺的資源耗盡，可體松的作用會急轉直下，出現慢性疲勞、嗜睡、沒有精力、心情低沉、失去興趣的症狀，稱為「腎上腺疲勞」。但在這階段，個案還是常出現食量大增、喜歡刺激性或過甜過鹹食物，然後體重繼續增加。

也難怪，在這慢性壓力與歡樂生活交叉並行的社會，吃到飽餐廳到處都是，盛宴與減肥的需求永遠不滅。不管你處在慢性壓力的哪個階段，不斷吃吃喝喝、然後煩惱瘦不下來，這麼難避免。

＊註：正統醫學界多半把「腎上腺疲勞」與「男性更年期」視為商人賣健康食品的噱頭。至於維生素B群與魚油對抗壓有沒有效？醫學研究並沒有非常一致的看法，有時還是會有研究認為無效。

(中時電子報)