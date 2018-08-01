沉醉最美星空票選 台東觀星趣

2018年08月01日 17:48 中時 呂筱蟬

長濱鄉金剛大道星空。(長濱鄉公所提供)

南田村人文景觀自行車道之觀景台。(達仁鄉公所提供)

你有多有沒有抬頭仰望星空了呢？待在市區因為高樓及光害多，鮮少能看到星星，提到最佳的觀星縣市，非台東縣莫屬，台東地廣人稀、自然景觀又遼闊，舒適又慢活。為讓更多民眾感受星空之美，台東縣政府邀請民眾來此觀星，共有14處絕美觀星地點，並推出「最美星空選拔」，推廣台東縣可是越夜越美麗。

由各鄉鎮推出的最美星空地點，包含台東市加路蘭、長濱金剛大道、池上大波池、關山親水公園、東河都蘭觀海公園、成功三仙台、鹿野高台眺望亭、綠島帆船鼻大草原、海端鄉霧鹿砲台、金峰鄉嘉蘭溫泉公園、大武濱海公園、達仁鄉南田村人文景觀自行車道之觀景台、卑南富源觀景平台、太麻里金針山湛藍若洗觀景平台。

其中，綠島的帆船鼻大草原，是唯一離島觀星地點，擁有得天獨厚的地理環境，地形上是一個三面環海的海岬，為高出海平面約30公尺的隆起珊瑚礁海階台地，這裡的光害更少，躺在草地上看著璀璨星空，伴隨一波波的海浪聲，當下會忘光所有煩惱，只沉浸在這片星空中。

台東縣政府也開放讓民眾票選，從8月起，民眾可以登入台東最美星空官方網站，就能選出心目中的台東最美星空，同時還有台東最美星空攝影大賽等活動，台東星空將會是全新的亮點。

(中時 )