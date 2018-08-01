90週年院慶 中研院首辦跨縣市科普演講

2018年08月01日 17:47 旺報 李侑珊

2017年諾貝爾文學獎及生醫獎，分別頒給了石黑一雄以及研究生理時鐘的3位美國學者，引起網路上對這2個名詞的熱烈搜尋及討論。究竟，石黑一雄的《長日將盡》透露出甚麼訊息？生理時鐘如何讓你明明很累卻睡不著、回國還要努力「調時差」？

8月25日（六）在臺南國立臺灣文學館1樓演講廳，中研院歐美研究所兼任研究員李有成、基因體研究中心助理研究員黃雯華，分別為你解惑。活動已於7月30日開放線上報名，更將抽出10位聽眾贈送本院90週年特製紀念品。

今年適逢中研院成立90週年，為和更多臺灣民眾有更深入、近距離的接觸，並推廣基礎研究，首次規劃於臺南、花蓮舉辦科普演講。將由中研院院長廖俊智擔任主持人，邀請研究員與在地民眾分享研究成果。現場週邊亦有擴增實境（AR）體驗，讓民眾能穿越空間，深入南港院區、一窺各學組研究人員的專長及心路歷程，以抓寶可夢的方式看見不一樣的中研院。歡迎在地民眾、學生及遊客們踴躍報名。

8月份臺南場，李有成將以「與石黑一雄喝下午茶」為題，介紹2017年諾貝爾文學獎得主石黑一雄的重要小說，並回顧2004年夏天與石黑一雄見面長談的經驗。黃雯華則將主講「生理時鐘到底有多重要？！」，說明其從乳腺細胞的研究中，看到晝夜節律、生理作息和健康的複雜關係。

第二場科普演講預計於11月2日於花蓮慈濟大學舉行。除這兩場次科普演講之外，為與大眾分享本院成立90年的各項成果，今年特別規劃院慶系列活動，包括已於5月起舉辦19位新科院士講座、10月27日的院區開放參觀活動，並於11月起舉辦16場科學及人文前瞻論壇系列演講及研討會，邀請各國重量級學者共襄盛舉。

李有成現任中央研究院歐美研究所兼任研究員，曾任歐美研究所所長、《歐美研究》季刊主編、行政院國科會（現科技部）外國文學學門召集人，及中華民國比較文學學會理事長，並曾多年兼任臺灣大學與臺灣師範大學教授。其研究領域主要包括非裔與亞裔美國文學、當代英國小說、文學理論與文化批評等。曾獲得多項學術獎項與榮譽，包括三次科技部傑出研究獎與國立臺灣師範大學傑出校友等。

黃雯華現任中央研究院基因體研究中心助研究員，並為臺北醫學大學兼任助理教授。其研究專長為癌症生物學、分子毒理學、訊息傳遞以及分子與細胞生物學；實驗室主要研究為:生理時鐘核心節律基因在組織發育和疾病進展中之功能。

【臺南場科普演講報名資訊】

時間：107年8月25日（星期六）上午9時25分至12時15分。

地點：國立臺灣文學館（臺南市中西區中正路1號1樓）

報名連結：https://goo.gl/27Loz1（場地座位有限，請儘早報名。將於前50名報名者中抽出10名贈送精美小禮物1份）

(旺報 )