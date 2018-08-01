中時晚間快報》台杉創投是金融版鐽震案？ 藍委批綠搬走銀行105億

台杉創投是金融版鐽震案？ 藍委批綠搬走銀行105億

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中時電子報
綜合報導

◎台杉創投是金融版鐽震案？ 藍委批綠搬走銀行105億

國民黨立法院黨團1日召開記者會，質疑由前行政院副院長吳榮義出任董事長的「台杉管理顧問公司」，推出「台杉水牛一、二號創投合夥案」極似「鐽震案」翻版，不但行政院國發基金出資占股，數家泛公股銀行投資持股更高達6至7成，民進黨政府透過搬錢三部曲，已從銀行搬走高達105.5億資金。

◎西南風帶雨來了 爆熱天氣明緩和

氣象局預報員劉沛滕表示，今天（1日）各地高溫大約在攝氏34至37度，宜蘭不排除再出現38度高溫，至中午為止宜蘭土場測站最高溫是37.8度。高溫達到36度以上的區域集中在北部、彰化及宜蘭、花蓮的部分地區；中午前後紫外線指數也偏高，民眾須注意防曬並補充水分。

◎墨航起飛冒火墜毀 103人全員奇蹟生還

墨西哥國際航空（Aeromexico）一架班機當地時間周二下午約4時在墨國北部杜蘭戈（Durango）起飛時，在雹暴天候下機身起火燃燒並墜毀。

◎S.H.E成軍17年 9月合體紀念青春

S.H.E 1日在臉書宣布將於9月11日在兩廳院藝文廣場，合體歡慶成軍17周年，「三葉草再次結合，成為一顆紀念青春的鑽。」近來外傳Ella將離開待了17年的華研國際音樂，而鬧出走風波，導致華研股票跌停，粗估市值蒸發約6.62億元，十分驚人。

(中時電子報)

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