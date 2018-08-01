網球》全場球迷傻眼小威廉絲差點被剃光頭

小威廉絲在聖荷西女網賽第一輪只拿到1局，吞下個人生涯最慘的一敗。（美聯社）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

美國職業女網名將小威廉絲（Serena Williams）生涯拿過23座大滿貫賽女單冠軍，今年產後復出繼續拚戰，上個月在溫布頓草地網球錦標賽殺入女單決賽，本周挑戰聖荷西女網賽，第一輪保住第一個發球局後連掉12局，不到一小時就以1：6、0：6敗給英國女將孔塔（Johanna Konta），吞下個人生涯最慘烈的一敗。

過去小威廉絲從來沒有在一場比賽只拿到1局，之前最慘烈的一敗是2014年WTA年終女網賽0：6、2：6不敵羅馬尼亞哈麗普（Simona Halep），今天這場比賽歷時52分鐘，在小威正手拍掛網後落幕，她迅速收拾物品、步離球場，一面倒戰況令現場球迷相當錯愕。

賽後小威廉絲說：「我知道自己可以打出比這場優秀的水準，就能幫助我避開這個窘境，現在我心裡千頭萬緒，沒有時間為這次重挫驚訝，但這確實不是我最好的表現。」

小威補充：「但是當我站在球場上的時候，我依舊奮戰不懈，我不會輕易放棄比賽，移動上也做得更好，只能盡力保持正面思考。」

英國選手孔塔打出精彩的一戰，直落二擊敗生涯拿過23座大滿貫冠軍的小威廉絲。（美聯社）

孔塔則說：「很榮幸能和小威廉絲同場較量，她達到許多成就，雖然她不在最佳狀態，我還是試著保持自己的節奏，盡力做好可以掌握的事，不去想她是如此偉大的選手，把她視為我平常面對的對手就好。」

(中時電子報)

兩屆奧運射箭國手邱炳坤接任國體… 《時來運轉》單場暨場中投注 羽…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。