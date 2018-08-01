網球》全場球迷傻眼小威廉絲差點被剃光頭

2018年08月01日 18:01 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

美國職業女網名將小威廉絲（Serena Williams）生涯拿過23座大滿貫賽女單冠軍，今年產後復出繼續拚戰，上個月在溫布頓草地網球錦標賽殺入女單決賽，本周挑戰聖荷西女網賽，第一輪保住第一個發球局後連掉12局，不到一小時就以1：6、0：6敗給英國女將孔塔（Johanna Konta），吞下個人生涯最慘烈的一敗。

過去小威廉絲從來沒有在一場比賽只拿到1局，之前最慘烈的一敗是2014年WTA年終女網賽0：6、2：6不敵羅馬尼亞哈麗普（Simona Halep），今天這場比賽歷時52分鐘，在小威正手拍掛網後落幕，她迅速收拾物品、步離球場，一面倒戰況令現場球迷相當錯愕。

賽後小威廉絲說：「我知道自己可以打出比這場優秀的水準，就能幫助我避開這個窘境，現在我心裡千頭萬緒，沒有時間為這次重挫驚訝，但這確實不是我最好的表現。」

小威補充：「但是當我站在球場上的時候，我依舊奮戰不懈，我不會輕易放棄比賽，移動上也做得更好，只能盡力保持正面思考。」

英國選手孔塔打出精彩的一戰，直落二擊敗生涯拿過23座大滿貫冠軍的小威廉絲。（美聯社）

孔塔則說：「很榮幸能和小威廉絲同場較量，她達到許多成就，雖然她不在最佳狀態，我還是試著保持自己的節奏，盡力做好可以掌握的事，不去想她是如此偉大的選手，把她視為我平常面對的對手就好。」

(中時電子報)