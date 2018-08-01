新竹行動中常會 支持領頭羊楊文科

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旺報
呂佳蓉

中國國民黨今日於新竹縣召開行動中常會，黨主席吳敦義、副主席兼秘書長曾永權、新竹縣縣長候選人楊文科、新竹縣縣長邱鏡淳，及多位常務委員一同為新竹縣選舉造勢。

吳敦義強調，這2年民進黨政府根本沒有在拚經濟，目前只有股票市場還算熱鬧，但大多數人民無感，因為上漲的股票以外資占多數。而且社會上充滿暴戾之氣，分屍命案頻傳。兩岸關係更從「冷和」到「冷衝突」，陸客來台觀光減少，造成觀光、夜市的重大損失。他表示，今年的直轄市、縣市長選舉，國民黨要有較好的斬獲，累積厚實的實力，2020才能贏回政權，建立廉能有效率的政府，繁榮均富的經濟，公義和諧的社會，及和平穩定的兩岸關係。

吳敦義表示，當年中科建立造成農業灌溉用水短缺，時任中科管理局局長的楊文科一方面穩固進駐的科技廠商；另一方面協調並引流新的灌溉用水，解決了用水困境。他表示，楊文科在科技產業及行政都有豐富的經驗，一定能夠帶領新竹縣成為產業發展的「領頭羊(楊)」。

楊文科則表示，他一直秉持著「經濟好，一切就好」的理念，未來將在人才培訓、資訊分享、跨域整合等面向持續與地方各個單位合作，為新興產業注入「強心針」。並且將陸續提出六大縣政願景，包括「青年有希望」、「科技拚第一」、「交通夠順暢」、「優質好教育」、「福利全照顧」、「環保能永續」。不但要拚經濟，更要照顧老、中、青、幼等各個世代的縣民。

(旺報 )

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