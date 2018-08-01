罹癌男疑跳大圳輕生失聯 屍體已經尋獲

嘉縣消防局獲報後出動4個消防分隊人力前往搜救。（呂妍庭翻攝）

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羅妻在大排旁發現丈夫的拖鞋，懷疑他已跳水輕生。（呂妍庭翻攝）
嘉縣消防局獲報後出動4個消防分隊人力前往搜救，至今仍一無所獲。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣太保市一名羅姓男子疑因罹患間皮癌心情鬱悶，今1日趁著太太幫他辦轉院時，偷偷跑到住家附近的嘉南大圳，等到太太發現他人失蹤，跑到大排邊察看，果然看到羅男的拖鞋遺留在現場，懷疑先生已跳下大排，嘉縣消防局獲報後出動4個消防分隊人力前往搜救。

消防人員搜救到晚間6點多，因天色昏暗，經家屬同意暫停搜索，結果過沒幾分鐘，約6點23分左右，警消就接獲報案，指新港鄉潭大村157線22公里處圳溝，有一具男性浮屍，經羅男家屬前往指認，已確認是羅男本人，現全案已交由轄區員警處理。

羅妻向警方表示，疑似跳水的羅姓男子原本從事機具零件加工，去年6月腹部被檢查出罹患「間皮癌」就長期在家休養，日前才住進衛福部嘉義醫院，今她幫先生洽談轉院事項時，先生跟護士說要去洗臉，之後人就不見，找也找不到人，因先生罹癌初期，曾跟她說要跳大排自殺，她才跑到大排查看，果然看到丈夫的拖鞋在岸邊，懷疑人早就跳下去。

嘉縣消防局下午近2點接獲通報，馬上前往搜救，但正值灌溉期，嘉南大圳水流湍急，警消人員只能先行拜託農田水利會先關水４小時，再進行搜救。

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