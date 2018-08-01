好康不等人！「2018台灣美食展」10日台北世貿盛大登場～

2018年08月01日 18:24 中時 徐力剛

因應東南亞旅客增加趨勢，現場增設「穆斯林美食館」。（徐力剛攝）

美食屆年度盛事「2018台灣美食展」8月10至13日於台北世貿一館盛大展開，台灣觀光協會今天舉辦展前記者會，為即將到來盛會拉開序幕。2017年美食展吸引超過16萬人次參與，台灣觀光協會組長鐘逸寧期許今年入場人數亦能開出紅盤。

記者會現場找來36家業者出席，包括各大餐飲集團、飯店、伴手禮、政府單位等，熱鬧非凡。今年美食展以「美善台灣、探索廚藝、土地台灣、美味食光、異國美食」為主題，規劃5大展區，強調在地食材體現台灣料理之美。

此次美食展有3大亮點不可不知，其一，舉辦「米其林講座」，由剛獲得台北米其林三星殊榮的君品酒店「頤宮」主廚陳偉強、陳榮泰主講，分享他們對料理堅持與細心;其二，增設「穆斯林美食館」，由8間知名穆斯林餐廳組成，現場駐點人員介紹穆斯林文化、認證飲食展示和講座，更提供「阿拉伯文書法」體驗。鐘逸寧表示，近年受政府新南向政策影響，東南亞旅客訪台比例有逐漸上升趨勢．此次打造穆斯林美食館，藉此讓民眾更了解清真飲食文化。

其三，特色「美味食光主題館」，經濟部商業司廣邀29間知名店家合作，打造「經典美饌」、「臺灣滷肉飯」、「特色飲品」及「美食擔露」4大專區，提供各式熱食現做服務，如大來小館滷肉飯、翰林茶館珍珠奶茶等經典美食，滿足饕客口腹之慾。日本岩手縣政府同步進駐美食展，每日提供頂級日本和牛「岩手牛」免費試吃，4天展期備有3000至5000份牛肉，以味覺擄獲消費者的心。

「台灣美食月」活動同步開跑，即日起至8月31日止，13個集團、24家知名飯店共襄盛舉，以特色「海鮮粥」為主題，打造美膳桌菜料理，包括六福旅遊集團的六福霸味海鮮粥、海霸王企業集團以時令海鮮混合糯米熬煮紅蟳海鮮粥、國賓大飯店使用雞湯製作生猛海鮮粥、台北美福大飯店嚴選無毒海鮮製作台式紅蟳海鮮粥、晶華酒店特製台南虱目魚海鮮粥、充滿在地風味的圓山大飯店拿出府城海鮮粥應戰、台北福華大飯店特色一品海鮮粥，道道有驚奇。

(中時 )