台中市紀念原住民族日 夜市商圈快閃宣傳

2018年08月01日 18:24 中時 盧金足

台中市在地原民舞蹈表演團體演出精彩節目，吸引很多逛街民眾欣賞。（圖／台中市府提供）

台中市府原住民族事務委員會推出台中市紀念原住民族日系列活動，一連兩天在一中商圈、逢甲商圈舉辦快閃活動。（圖／台中市府提供）

台中市府原住民族事務委員會推出台中市紀念原住民族日系列活動，一連兩天在一中商圈、逢甲商圈舉辦快閃活動，邀請台中市在地原民舞蹈表演團體演出精彩節目，吸引很多逛街民眾欣賞。

台中市府原民會表示，歡迎所有民眾4日到市民廣場前來享受充滿原民風格的草地音樂會，加深民眾認識原住民族日由來與意義。

4日在市民廣場登場的草地音樂會，邀請原住民藝人Matzka、梁文音、張心傑接力開唱，還有台中在地知名原住民表演團體風聲古謠樂集、泰雅原舞工坊、原舞曲文化藝術團、虹谷樂團熱力演出，展現出原住民族文化的熱情與魅力。

此外，現場還有原民工藝師的文創攤位、及美味可口的原民美食等部落市集，歡迎大家共襄盛舉。

除了4日所推出的草地音樂會，當天也是原民藝術風華展於台中文創園區R04館2樓公開展出，從8月5日至19日為期15天，展覽現場有介紹爭取正名運動入憲歷程、意義及展示原住民傳統生活工藝，原住民藝術創作，在展覽期間的六、日還安排原住民手工藝術體驗、原住民街頭藝人表演。

原民會將用聲音、舞蹈、工藝、人文、歷史傳遞原住民族生生不息的溫度與熱力，透過一系列的活動來傳達原住民族日的意義，同時宣傳各項系列活動訊息。

(中時 )