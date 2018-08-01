《時來運轉》單場暨場中投注 羽球世錦賽開打

日本羽球選手嘉村健士(左)預備擊球。（美聯社）

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中時電子報

台灣運彩單場暨場中投注場次預告(7月31日~8月6日)

1.「2018世界羽球錦標賽」：適時提供單場或場中投注。

即日起至8月5日南京市南京青奧體育公園體育館舉行，世錦賽與奧運並列積分最高的羽球賽事，我國好手戴資穎、周天成及王子維等人參與本屆世錦賽，為自己爭取最好成績，同時也為亞運賽事進行暖身。

2.「日本職棒」：提供6場單場或場中投注。

本週重點賽事鎖定太平洋聯盟的軟體銀行鷹。軟銀鷹7/31(二)~8/1(三)作客排名第一的西武獅，今年雙方戰績6勝6負打平，最近西武氣勢旺打出一波五連勝，軟銀鷹想要拉近彼此勝場數得要努力；8/4(六)-8/5(日)則在主場迎戰歐力士猛牛，今年對戰7勝5負稍微領先，如何甩掉後段班糾纏往前推進名次，是軟銀鷹目前努力的方向。

3.「美國職棒」：提供11場單場或場中投注。

「基襪大戰」的紐約洋基與波士頓紅襪本週末四連戰，兩隊分佔美聯東區第二與第一，兩隊最近均連勝氣勢旺，究竟鹿死誰手仍是未知數，台灣運彩提供單場及場中投注，一同關注。

4.「足球」：提供23場單場或場中投注。

延續世足賽熱度，台灣運彩本週開出23場足球的單場或場中投注，包含中超、日甲、俄超、英冠等等；而英社區盾、法超級盃開踢為聯賽開幕進行暖身，喜愛足球的朋友可持續關注。

(中時電子報)

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