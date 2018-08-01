35家台北牛肉麵店8／10前推好康！壽星攜伴 1人免費吃

2018年08月01日 18:10 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

2018年堪稱台灣餐飲嶄新時代，3月間台北米其林發表，證明台灣美食具有「星」級品味！緊接著8月，又公布台北牛肉麵店入圍店家，本次共有35家牛肉麵業者通過初選資格審查進入圍決選名單中，入圍店家也端出好康，從即日起到8/10，壽星生日當天攜伴牛肉麵免費吃，外籍朋友第2人半價，打卡再送小菜！

【2018台北市牛肉麵犇FUN嘉年華VS秘密客大評比】參與店家皇家傳承牛肉麵烹調美味牛肉麵。（主辦單位提供）

大塊牛肉，濃郁湯汁！台北牛肉麵可說是台灣驕傲，成為當地人、外國觀光客來台必吃美食！經過了為期1個月的店家甄選報名時間，在本市店家熱烈的參與下，共有35家牛肉麵業者通過初選資格審查進入本次入圍決選名單中。

【2018台北市牛肉麵犇FUN嘉年華VS秘密客大評比】紅燒雞骨牛肉麵。

這些入圍店家後續將在8月5日至8月15日由美食專家、美食記者及素人饕客民眾所組成的美食秘密客實地走訪店家品嚐及評分，最終評比結果將於9月公開，歡迎有意擔任牛肉麵秘密客的民眾踴躍報名！

【2018台北市牛肉麵犇FUN嘉年華VS秘密客大評比】現場吉祥物帶領大家認識台北優良牛肉麵店家。（主辦單位提供）

台北市商業處副處長江美玲表示，台北市擁有全台最多牛肉麵店家，近年來有許多極具潛力的新秀迅速竄起，此次評比入圍店家除了可以提高知名度，成為北市牛肉麵指標外，也讓牛肉麵產業揚名海外，提升在國際能見度。

【2018台北市牛肉麵犇FUN嘉年華VS秘密客大評比】現場民眾開心享用牛肉麵。（主辦單位提供）

此次評比也特別開放熱愛牛肉麵的饕客素人報名擔任秘密客，不論是否具有美食相關背景，皆有機會成為秘密客前往店家品嚐，為本市牛肉麵品質把關，評選心目中最美味、最具台北魂的牛肉麵！

台北市牛肉麵交流發展協會理事長鄭正中表示，現今餐飲業者面對傳統美食的轉型，店家除持續研發新口味，也須加強對顧客之服務與店內衛生整潔，給消費者良好的用餐環境，希望藉由此次美食秘密客評比呼籲業者持續精進品質與服務，也將美味與品質兼具的優良業者推薦給民眾，讓民眾能安心且滿足的享用牛肉麵。

【2018台北市牛肉麵犇FUN嘉年華VS秘密客大評比】眷村牛肉麵。

參與評比店家同時推出專案優惠，即日起至8/10期間，凡當日壽星攜伴2人同行至指定牛肉麵店家用餐享壽星免費優惠〈限同價位同項商品〉。

民眾前往指定店家用餐，現場FB打卡並標記「#2018台北市牛肉麵大犇FUN嘉年華VS秘密客大評比」可兌換店內小菜或飲料。外籍朋友到優惠店家用餐出示護照享第二人半價優惠。

(中時電子報)