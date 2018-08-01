吸毒男投宿「睏過頭」被搖醒 睜眼看見警察糟糕了

2018年08月01日 18:19 中時 呂妍庭

有毒品前科的陳姓男子，日前在一家汽車旅館投宿兼吸毒，疑施打毒品後「睏過頭」，旅館人員敲門不見回應，擔心出事了，趕緊報警，嘉義市警方到場，發現男子昏睡在床上，房間瀰漫著濃厚毒品K他命燃燒氣味，經警方耐心呼喚後，昏沉沉的男子終於醒來，驚見房間多了好幾個警察，大驚失色，才慌張坦承有施打毒品，訊後被警方依涉嫌毒品危害防制條例報請裁罰。

嘉義市政府警察局第一分局北興派出所日前執行「暑期保護青少年青春暨安居專案」勤務之際，接獲通報嘉義市友愛路一家汽車旅館通報，指房客過了退房時間還不見人，連繫也沒回應，深怕發生意外，報警請警方前往關心，警方會同服務人員打開房門後，馬上聞到一股品K他命燃燒味。

床上盼躺著有一名男子，員警不停向男子喊叫搖晃，卻怎麼也喚不醒，叫了一陣子，男子才稍微清醒，並拿出證件接受盤查辨識身分，不過精神靡散的男子時而對警方微笑，時而癱軟坐在床上，嘴裡不停說「我沒犯法」，警方試著將他拉起扶坐時，也聞到他身上濃厚的毒品K他命氣味。

直到男子好不容易甦醒過來，才發現眼前有多名員警，嚇了一跳，經警方告知整個狀況，他才坦承有施用過毒品K他命，警方除勸他戒除毒品惡習，也當場將陳嫌帶回派出所做毒品尿液採集送驗與訊問，訊後依涉嫌毒品危害防制條例報請裁罰，並持續向上追查毒品來源。

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(中時 )