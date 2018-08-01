吸毒男投宿「睏過頭」被搖醒 睜眼看見警察糟糕了

陳姓男子吸毒過「睏過頭」，連警方也一度叫不醒。（呂妍庭翻攝）

友善列印
中時

有毒品前科的陳姓男子，日前在一家汽車旅館投宿兼吸毒，疑施打毒品後「睏過頭」，旅館人員敲門不見回應，擔心出事了，趕緊報警，嘉義市警方到場，發現男子昏睡在床上，房間瀰漫著濃厚毒品K他命燃燒氣味，經警方耐心呼喚後，昏沉沉的男子終於醒來，驚見房間多了好幾個警察，大驚失色，才慌張坦承有施打毒品，訊後被警方依涉嫌毒品危害防制條例報請裁罰。

嘉義市政府警察局第一分局北興派出所日前執行「暑期保護青少年青春暨安居專案」勤務之際，接獲通報嘉義市友愛路一家汽車旅館通報，指房客過了退房時間還不見人，連繫也沒回應，深怕發生意外，報警請警方前往關心，警方會同服務人員打開房門後，馬上聞到一股品K他命燃燒味。

床上盼躺著有一名男子，員警不停向男子喊叫搖晃，卻怎麼也喚不醒，叫了一陣子，男子才稍微清醒，並拿出證件接受盤查辨識身分，不過精神靡散的男子時而對警方微笑，時而癱軟坐在床上，嘴裡不停說「我沒犯法」，警方試著將他拉起扶坐時，也聞到他身上濃厚的毒品K他命氣味。

直到男子好不容易甦醒過來，才發現眼前有多名員警，嚇了一跳，經警方告知整個狀況，他才坦承有施用過毒品K他命，警方除勸他戒除毒品惡習，也當場將陳嫌帶回派出所做毒品尿液採集送驗與訊問，訊後依涉嫌毒品危害防制條例報請裁罰，並持續向上追查毒品來源。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )

宜縣青春專案展成果 34名藥頭落… 台原藥掏空案 陳建良、陳介文聲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。