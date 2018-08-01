E世代最潮單品！飯店「造型甜點」獨佔鰲頭

2018年08月01日 18:24 中時 徐力剛

台中金典酒店全新「阿爸的黃襯衫」蛋糕，售價780元／6吋、980元／8吋（需前3日預約）。（圖片提供／台中金典酒店）

「君品雪茄」蛋糕吸睛度百分百．限量25組（需前5日預約），售價1880元／8支。（圖片提供／君品酒店）

迎接爸爸節到來，摩登世代對蛋糕要求美味已是基本，特色造型能兼具打卡樂趣，成為時下熱門新寵。板橋凱撒大飯店、君品酒店、台中金典酒店甜點主廚發揮創意，打造時尚造型蛋糕搶攻檔期商機。

板橋凱撒大飯店全新「爹的帽子」造型蛋糕，即日起開放預購，大膽使用金、銀、銅3色象徵不同含義祝福，以Pork Pie紳士帽為靈感發想，蛋糕精選法國even麵粉製作，夾入榛果奶油霜、杏仁脆粒和自製酒釀黑櫻桃餡，帽體澆淋上孟加里純苦巧克力醬汁，最後放上巧克力羽毛點綴，酸甜櫻桃餡與微苦巧克力充斥口中，佐以細緻滑順蛋糕體享用，多層次口感令人難忘。

「爹的帽子」造型蛋糕提供3種羽毛顏色選擇，金色羽毛代表高貴、華麗，象徵為父親獻上「至高無上永不變的愛」;銀色如同月亮帶給人神秘感，具備崇拜敬仰涵意，如同父親是「全家人永遠偶像」;古銅色則帶給人滿滿安全感及身體剛強之意，祝福父親「身體健康」。

台中金典酒店推出「阿爸的黃襯衫」香蕉巧克力蛋糕應戰，主廚精選黒巧克力、奶油與杏仁等烤焙製成巧克力蛋糕為基底，夾入香濃巧克力內餡與新鮮香蕉，搭配特製巧克力做成黃襯衫造型，象徵父親為生活與家庭日夜辛勞付出。同步祭出早鳥優惠，即日起至8月5日前預購，享6吋蛋糕680元、8吋880元特惠價。

君品酒店限量款「君品雪茄」蛋糕，運用咖啡豆與鮮奶油調製咖啡香堤奶油餡，外層包覆苦甜巧克力脆餅後灑上可可粉增加視覺效果，再將咖啡豆磨碎製作煙灰效果，仿真度十足，將特製雪茄蛋糕以雪茄木盒呈裝，低調且奢華造型成為時下熱門打卡單品之一。

(中時 )