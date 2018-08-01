寵爸專區！飯店為爸爸們打造紳士品味休憩空間

2018年08月01日 18:24 中時 何書青

麗晶精品地下2樓的「Gentlemen’s Lounge」。（台北晶華酒店提供）

來自台中網路平台上的打卡熱點「俐落男仕理髮廳（Slick Barbershop）」。（台北晶華酒店提供）

今年父親節，台北晶華酒店邀請VG Living、俐落男仕理髮廳（Slick Barbershop）、The Goodforit Barberclub、格蘭菲迪單一麥芽威士忌（Glenfiddich Single Malt Whisky），和ROU肉鋪等風格鮮明的品牌，在麗晶精品地下2樓打造「Gentlemen’s Lounge」，為爸爸們準備了一處充滿歐洲美學品味的紳士休憩空間，即日起至12日獲得專屬邀請卡的爸爸們都能到此享受男仕修容、品酒等服務。

集結多家領先潮流的優雅美學品牌，讓爸爸們在「Gentlemen’s Lounge」好好放鬆、充電。主導整體空間佈置的是北歐經典設計師家具VG Living，深藍色的牆面與沉穩風格的沙發、茶几、燈飾與藝術品，讓迷人而美好的事物融入爸爸與家人的日常中；另外還有來自台中、網路平台上的打卡熱點「俐落男仕理髮廳(Slick Barbershop)」，這是1家特色獨具的英式理髮店，提供一流的男仕理容服務，理髮空間滿溢著英國紳士風範，讓人彷彿身處進入金牌特務的場景中。

「Gentlemen’s Lounge」也邀請到The Goodforit Barberclub在場展售一系列獨家進口的男仕造型、保養修容等產品，包含由貝克漢指定使用品牌Hanz de Fuko，為爸爸們打理帥氣的造型；還有擁百年悠久歷史的格蘭菲迪單一麥芽威士忌（Glenfiddich Single Malt Whisky），提供帶有香草與太妃糖甜香氣息、尾韻溫暖且細緻、口感層次豐富的21年單一麥芽威士忌，慰勞終年辛勞的父親們。

品飲美酒時也少不了美味小點，以供應優質肉品的精品肉舖RÒU by T-HAM將提供熟成36個月的西班牙伊比利生火腿、台畜職人手造火腿胡桃木煙燻前腿，和伊比利風乾梅花肉香腸等3款美味肉品，而前來的爸爸們還能享有RÒU by T-HAM麗晶精品地下2樓實體店鋪全面95折的購物優惠。

此外，餐飲部門也推出「爸爸抱抱」活動，3日至8日間若到晶華酒店旗下各餐廳用餐，並將與爸爸合照的照片上傳至台北晶華酒店官方臉書，就可獲得即可獲得「我愛爸爸卡」1張，憑此卡於9月30日以前，前往晶華特定餐廳用餐，都可享有用餐消費88折的回饋，且不限使用次數使用。

(中時 )