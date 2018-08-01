范冰冰驚傳落難被捕 未婚夫李晨「徹底神隱」內幕瘋傳

范冰冰去年9月答應李晨求婚。(取自李晨微博)

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中時電子報
范冰冰落難，李晨也跟著神隱，微博停留在上月6號就未更新。(取自李晨微博)

大陸當紅女星范冰冰捲入逃稅風波，不僅與弟弟范丞丞被限制出境，早前更傳出與經紀人穆曉光一同遭到逮捕，穆曉光更被多加指控一條毀滅證據罪，但截至今日，范冰冰工作室都沒有任何回應；此時，網友更把焦點轉到了她的未婚夫李晨，因為自逃稅風波爆出，李晨不僅反常沒替未婚妻說話，整個人宛如消失在演藝圈一樣，不見蹤影。

范冰冰因為拍攝電視劇《武則天傳奇》與李晨假戲真做，兩人交往近3年，感情甜蜜，去年9月范冰冰更在36歲生日前，獲最愛男友李晨驚喜求婚，感動噴淚點頭嫁。

然而如今范冰冰深陷逃稅風波，李晨卻罕見地不發一語，最近一條微博停留在上個月6號，就完全沒再更新，整個人彷彿消失在演藝圈中，引發網友兩極反應，有人認為內情不單純，也有大批網友選擇用罵聲灌爆李晨微博，痛批他大難臨頭各自飛，「現在社會就這樣，你風光，認識不認識的都往你屁股後蹭，一旦出事，立馬鳥獸散」、「你未婚妻被抓了 你快出來闢謠呀」、「范冰冰出事連個屁都沒放，這男人夠慫(膽小)了」、「未婚妻有難，自己安靜如雞，很多人說他抱大腿，以為他真愛範，現在看來呵呵了」，粉絲更是擔心兩人婚事恐受影響。

但也有人認為，李晨罕見不發一語，更突顯此事嚴重性，「這時候不宜發聲，是聰明的做法。這次的事太大，大到李晨和范冰冰合力也沒辦法直接擺平，只能在幕後操作。能擺平早就一系列澄清啊，起訴啥的一起來了，他們自己也沒底，怕日後打臉。擺不平這個時候出來說話，都會被罵成狗，而且如果說的不好，那就是言多必失」。

(中時電子報)

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