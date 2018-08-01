高雄市》民進黨把持高雄20年 賴士葆讚韓國瑜這樣殺出血路

2018年08月01日 20:03 中時電子報 丁世傑

國民黨立委賴士葆今（1）日在臉書指出，雖然選戰現在民調滿天飛，但選戰不可測，也很難預知，這次選戰最充滿戲劇性的應該首推高雄市。文章說，民進黨在高雄長期執政20年之久，高雄變得又老又窮，人心思變。韓國瑜身無分文到高雄埋鍋造飯，殺出一條血路，創造令人讚嘆的奇蹟！

根據《ETtoday新聞雲》民調中心5、6月間民調顯示，民進黨高雄市長參選人陳其邁支持度為32.0％，雖領先國民黨參選人韓國瑜的30.4％，但差距僅1.6％，算是最接近的。

另根據凱達格蘭基金會新台灣國策智庫7月民調，高雄市長選舉看好度： 陳其邁為55.9％，韓國瑜為30.3％，差距25.6％。

TVBS民調中心7月24日公布六都市長選舉最新民調結果，高雄市部分，民進黨參選人陳其邁獲得40％支持度，國民黨參選人韓國瑜支持度則為32％；差距8％。

對此，賴士葆認為，選戰是很奧秘的哲學，有時候真的很難用理性的分析。尤其現在民調滿天飛，民間地下賭盤賠率也每天在翻新，都讓候選人的心情也隨之高低起伏。

不過，賴士葆特別點出，這次選戰最充滿戲劇性的應該首推高雄市。民進黨在高雄市長期執政20年之久，高雄變得又老又窮，人心思變。

韓國瑜身無分文到高雄埋鍋造飯幾個月，用滷肉飯的口號募資源，語言和身段接地氣，跟對手的差距拉到接近，就是有本事用丐幫的選戰策略殺出一條血路來，創造令人讚嘆的奇蹟。

文章說，相較於家大業大全面執政的民進黨，變成一個強烈的對比，支持民進黨20年之後，高雄變得又老又窮，人心思變，韓國瑜撩起很多人的反思！

(中時電子報)