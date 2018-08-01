鬼月辦婚禮體驗日 嘉義耐斯王子飯店搶攻婚禮市場

嘉義耐斯王子大飯店集結多家婚禮相關業者，將在19日舉辦一場盛大的婚禮體驗日。（呂妍庭翻攝）

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嘉義耐斯王子大飯店集結多家婚禮相關業者，將在19日舉辦一場盛大的婚禮體驗日。（呂妍庭翻攝）
嘉義耐斯王子飯店總經理曾慶欑表示耐斯是建立一個大平台，提供新人多元服務。（呂妍庭翻攝）

台灣婚禮市場隨人口減少，加上不婚主義當道，結婚的新人減少，但新人平均花在婚禮的開銷金額普遍提高，即將進入農曆7月鬼月，為刺激婚禮市場，嘉義市耐斯王子大飯店預計19日當天將舉辦盛大的婚禮體驗日，除安排樂團表演、婚紗走秀，報名的民眾還能已超優惠價格吃到要價近2萬元的喜宴菜色，為了這場體驗日，耐斯王子飯店業者集結30家婚紗業相關產業業者共同參與，為有需要的新人搭起平台。

為讓新人訂製專屬自己的愛情故事，嘉義耐斯王子大飯店陸續更新喜宴場地，從地毯、燈光、音響到桌巾、椅套、餐具等，已斥資上千萬元，且雖然農曆7月是婚宴淡季，但耐斯王子大飯店打破傳統，選擇在19日舉辦以《王子與公主》為主題的婚禮體驗日，廣邀嘉義地區首屈一指的婚紗、婚禮攝影、新娘秘書、婚禮小物、婚禮佈置、樂團、主持人等30家廠商共襄盛舉，讓新人們輕鬆找尋到籌備婚禮所需的廠商，不需再毫無頭緒。

耐斯王子大飯店表示，19日婚體日當天上午11點登場，節目將延續至下午4點，參加者僅需1000元報名費，就能品嘗到將近每人2000元的菜色，還可以欣賞3場精彩的樂團演出、青春洋溢的新人進場秀，以及專業模特兒帶來精湛婚紗走秀，節目當中還會安排神秘嘉賓代言，更會送出住宿券、餐券及SPA券等超級好禮，絕對物超所值。

耐斯王子飯店總經理曾慶欑表示，婚禮體驗日活動，是提供平台給雲嘉南優質的業者，大家異業結盟，一起搶攻婚禮市場的大餅。

(中時 )

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