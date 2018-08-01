吳敦義回應林為洲脫黨參選「那是他的自由」

2018年08月01日 18:43 中時 莊旻靜

國民黨行動中常會1日到新竹縣召開，主席吳敦義及多名中常委也到場，林為洲1日也在台北召開記者會，公開民調結果及宣布脫黨參選，吳敦義則回應「我不會care任何事」、「他願意找誰、或誰關心誰，都是自由的事」，被問及林搶在被開除黨籍之前宣布脫黨，吳敦義也說「那是他的自由」。

國民黨直至6月13日才提名新竹縣前副縣長楊文科，參選新竹縣長，而去年底即表態參選的林為洲，日前以「我的委屈求不了全」而宣布參選到底，1日公開自辦民調結果，顯示他是最有機會勝選者，也將義無反顧參選。

吳敦義在會中表示，原先新竹縣有5人表達意願爭取縣長提名，原先有意如基隆、新北、台北等縣市，以全民調方式，但5人中有些人不同意，因此5月底做出決議，責成提名審核小組，到新竹縣經過多方協調和商量，找出最合適人選，並經過多方協調、商量，最後在6月13日由國民黨中常會出席同志一致接受提名審核小組建議，提名楊文科。

「一票都不要漏！」吳敦義說，雖有人質疑新竹縣黨內有點分裂，但既已經過正常程序，也通過中常會一致表決通過，「頃全黨之力支持楊文科當選」。吳敦義被媒體問及，林為洲自辦民調的狀況，吳敦義則說「關於民調很難說的啦」，也有些經過全民調但現在陷入困見的狀況，「前幾年有防專條款被灌票灌多少，難道痛苦的記憶都忘了嗎？」

吳敦義也挺楊文科，指出他在擔任行政院長時，楊文科在中科局，協助解決高科技廠商與農民間的衝突，懇託參與行動中常會的同志支持楊文科。國民黨新竹縣黨部主委陳見賢致詞時也說，「林為洲讓我們的黨受到很大的傷害、讓主席背很多黑鍋」，但他指出，林為洲不是最強，楊文科也不是最弱，最強的人選則是「國民黨提名的人」。

(中時 )