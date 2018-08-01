花蓮》銀髮族福音 花蓮客運8月起延駛至玉里榮民醫院

2018年08月01日 18:53 中時 許家寧

玉里鎮長龔文俊（右）與鎮民歡慶花蓮客運延駛玉里榮院便民服務首航。（許家寧翻攝）

花蓮偏鄉醫療與公共運輸不發達，玉里鎮、瑞穗鄉兩地老人家經常要搭乘客運至玉里榮民醫院看診，不過醫院距離玉里站還有一段距離，讓銀髮族就醫相當不便，8月起花蓮客運決定「瑞穗－玉里」班車延駛至榮民醫院站，方便民眾就醫與看診。

交通部公路總局核定，花蓮客運1135線「瑞穗至玉里」，增設玉里榮民醫院公車站今日起實施，民眾若需就醫，可搭乘早上7時20分的班車前往，回程也增設近午11時20分、下午16時10分兩班次，減少偏鄉居民因交通不便，就醫困難的情況。

玉里鎮長龔文俊表示，玉里鎮年輕人口外移嚴重，許多年長者有就醫需求時，身旁並無子孫接送，也無法自行開車，都需搭車到玉里火車站，再走近一公里路程才能到達醫院，玉里榮民醫院院長趙建剛深感年長者就醫不便，建議增設公車停靠站，方便民眾看診。

近兩個月來在鎮公所、榮民醫院與花蓮客運等單位努力下，終獲交通部公路總局核定增設「玉里榮民醫院」站，1日歡慶花蓮客運首航活動；龔文俊表示，客運班次延駛至玉里榮民醫院，大大提高了偏遠的河東地區居民看診就醫的便利性。

龔文俊表示，提升玉里鎮醫療資源，是自己任內施政第一目標，感謝玉里榮民醫院與慈濟玉里分院近年在人力與設備品質上大大提升，讓居民就醫不便的問題得到改善，未來仍持續打造更優質醫療環境。

(中時 )