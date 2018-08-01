白冰冰砸百萬打造歐巴男團 阿文東諺：像媽般呵護

東諺（左起）、阿文在錄音室錄音，白冰冰在旁指導。（白冰冰提供）

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時報周刊
林彥君
白冰冰砸百萬幫東諺、阿文近期籌備單曲圓夢。（阿文提供）

白冰冰打造由東諺及阿文組成的全新歐巴團體「台一線」，將在8月底發行台語單曲〈我的歐兜賣〉，白冰冰表示：「他們浮浮沉沉多年，終於有機會重新出發，我是真心幫助他們」。在單曲錄音及拍MV就花費破百萬，全是白冰冰自掏腰包，她說：「光是錄單曲的費用，就比我自己多了4倍，他們拍MV花的錢，就比我拍MV的費用多5倍。」

44歲的阿文自認永遠25歲，不擔心年紀會影響單曲銷量，因〈我的歐兜賣〉的歌詞洗腦，旋律簡單，還沒發行就在抖音掀起舞蹈風潮，他驚訝的說：「真的完全沒有料到」。他表示，白冰冰常要求他們從裡到外的要做到滿分，「冰冰姐會一一要求，她認為能做到100分，幹嘛做99分？」東諺則說，在錄音時常被白冰冰念：「身為台灣人，台語還講得這麼爛。」

東諺透露，MV情境由白冰冰構想，在拍攝當天也將安排40位舞者，及20台音響改裝車及8輛重機入鏡，他說：「冰冰姐真的下重本，我們平常有在孝順」。東諺和阿文在《冰冰SHOW》中擔任助理主持人，45歲的他很珍惜這次組團的機會，他玩笑表示：「我們很想走偶像團體，但是觀眾不允許。」

阿文透露，他的媽媽在自己17歲時跌倒受傷，因傷及脊椎癱瘓，臥床9年，「媽媽因長年臥床，最後器官衰竭，在我面前斷氣」他因為沒有兄弟姊妹，獨自完成媽媽的身後事，他的生活開始沒有重心，他表示當時經歷人生最低潮，而他在2012年認識白冰冰，他表示：「冰冰姐對後輩照顧得無微不致，就像是我的親生媽媽，我常常告訴自己『冰冰姐是媽媽派來照顧我』。」

(時報周刊)

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