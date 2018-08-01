病危很想家 光田醫院助腦幹腫瘤婦圓夢

2018年08月01日 18:54 中時 陳淑娥

罹患腦幹腫瘤的紀姓婦人終於回家慶生圓夢，她和丈夫一同看兒子寫的生日卡片。（陳淑娥翻攝）

「我真的想回家！」紀姓婦人因罹患腦幹腫瘤，4月份住進光田綜合醫院，接上呼吸器展開長期抗戰，但上月病情卻惡化，由於240天不曾回家，紀婦懷念起家中的一景一幕，醫療團隊經評估後護送回家慶生，短短15分鐘車程對她卻是遙不可及，在短暫停留2小時後平安返院，目前仍持續與病魔抗戰中。

41歲紀婦去年11月罹患腦幹腫瘤，經他院手術治療後仍須長期住院，4月份轉入光田醫院慢性呼吸照護病房，上個月中病況急速惡化，出現眼震、嗜睡、呼吸喘情況，診斷為腦幹腫瘤復發合併壓迫，生命危在旦夕，紀婦透露想回家看一看的盼望。

經醫療團隊多次評估並與家屬討論，日前決定在安寧醫療團隊陪同下，讓病人踏上完成心願之旅，家人更到院幫她上妝、戴假髮，在醫療人員隨行下抵達溫暖的家，孩子秀出比賽金牌、丈夫深情親吻愛妻，全家人一起唱生日快樂歌，令人動容。

護理長陳麗茹說，單位首次參與圓夢計畫，不僅鼓舞其他病人，更鼓舞了呼吸照護團隊。照護團隊胸腔內科醫師劉濬漳說，病人得知可請假回家後，便積極配合醫療團隊進行呼吸訓練、心理輔導，在醫師、護理師、社工師的團隊陪同下，順利完成返家任務。

光田緩和醫學科主任郭集慶指出，安寧團隊對於圓夢計畫是傾團隊之力，引導親人、小孩與摯友和病人互相道謝、道愛及道別完成心願，也讓病人在將來面對一無所知的死亡時，有一份寧靜、撫慰人心的美好回憶。

(中時 )