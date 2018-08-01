準公共化上路第一天 沒有保母簽約

2018年08月01日 18:54 中時 鄭郁蓁

行政院倉促推出的準公共化托育今天第一天上路，全台卻「靜悄悄」，一整個工作天下來，衛福部只收到6張基隆托嬰中心的契約書，多數保姆都未收到政府的正式公文與契約書，不僅沒有保姆簽約，也沒有保姆看過新的契約內容，甚至台中市保母社群間還彼此提醒「全國都拒簽，讓政府政策無法推動」，高雄保母協會更揚言抵制到底。

查詢衛福部社家署保母系統，全國各縣市幾乎沒有保母簽約加入準公共化托育，一整天下來簽約數掛零。衛福部社家署署長簡慧娟則強調，沒有掛零，政策才上路第一天，基隆市2家公設民營、4家私立托嬰中心都符合資格也都有簽約，還需要給地方政府一點時間辦理說明會。

「不友善的政策，為什麼我要簽呢？」高雄市褓姆協會理事長張美寧表示，政策雖上路，但未收到政府公文與契約書，只能看網路上流傳的契約內容，但保母本就受居家托育服務中心管理規範，長期以來合作得很好，為什麼現在要再簽「不合理的合約？」

張美寧痛批，補助是家長拿，責任卻要保母扛，迫使保母還要另外與政府簽加入準公共化托育的契約，管理比從前更嚴格，「政府帶頭造成保母和家長之間不信任」長期來，高雄市保母平均月薪只有1萬5000元，還另得自己尋找公會投保勞保，如今還要再多受管理限制，形同剝削，絕對抵制到底。

社家署署長簡慧娟表示，衛福部今天起已啟動地方政府居家托育諮詢平台，邀集各家托育業者，說明政策，去除眾人的疑慮。她鼓勵保母還是加入準公共化，因目前保母收托率僅46%，托嬰中心52%，可收托數與實際收托數差異不小，若家長領的多比較願意多送，經濟規模才會變大，保母不要抵制新制，盡快與政府簽約。

對保母反彈新制實施後，少了三節、年終獎金，連幼兒副食費用也無法收取，規範要求變多但薪資福利卻變少。簡慧娟澄清，收費標準都屬於地方政府原有的規範，新制並未改變，而是比照辦理。

(中時 )