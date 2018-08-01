中市府：解決中橫聯外交通 預期9月通行乙類大客車

2018年08月01日 19:15 中時 盧金足

台中市府向中央建議改善中橫便道至可通行中型大客車水準，目前正提出效益評估分析與營運規劃報告，全力爭取今年9月正式通行乙類大客車。（盧金足翻攝）

台中市政府交通局表示，市長林佳龍上任後，在安全的前提下積極為梨山居民解決聯外交通困境。2015年3月即向中央建議改善中橫便道至可通行中型大客車水準，2017年10月再與中央籌組乙類大客車安全評估委員會，研議開放通行。2017年12月也提出「管車不管人」方案，目前市府正提出效益評估分析與營運規劃報告，全力爭取今年9月正式通行乙類大客車。

交通局長王義川說，林佳龍考量梨山地區的觀光與居民安全，上任後即積極與交通部公路總局研商中橫恢復通行之道。2015年3月，林佳龍建議谷關工務段將中橫便道水準至可讓中型大客車通行的標準，以利接駁谷關梨山地區旅客，保障通行安全並兼顧觀光及農業發展。

針對中橫便道通行乙類大客車，王義川指出，台中市府2017年間不斷與交通部公路總局協商，同年10月共同籌組乙類大客車安全評估委員會，以安全為前提下，研議開放乙類大客車通行中橫便道。

林佳龍2017年12月前往現地勘查時，更進一步提出「管車不管人」，也就是「管制通行車輛，不管制搭乘旅客」通行乙類大客車方案。目前交通局正針對各種效益與成本，提出效益評估分析報告與營運規劃報告，爭取今年9月中橫便道正式通行乙類大客車。

此外，有關便道電力改善部分，王義川表示，市府持續追蹤台電送電進度與強化便道內通訊信號覆蓋率，並多次和交通部公路總局第二區養護工程處及台電協調，確認中橫便道13K以上路段架線可行性，且經公路總局與電信業者多次現勘與協調後，確認於11K、17.5K與21.4K增設基地台，並已請電信業者向台電申辦電力線佈設，便道電力與通訊強化工程，市府持續居中協調並追蹤進度。

中橫便道強化工程與青山上線復建案部分，在青山上線復建可行性評估前，必須滿足地貌變異分析第2期第1年報告書定稿，且符合第一期推估趨勢，市府已配合公路總局於地貌變異分析會議提出地貌復原佐證，並建請公路總局加速進行復建可行性評估意見，後續將持續追蹤並協調相關強化與復建工程，以提供當地居民及遊客一條安全通行的道路為目標。

(中時 )