籃球》D-LIVE夏季聯賽 8／12板體開打

2018年08月01日 19:04 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

前中華男籃隊國手黃寶賜經營的D-LIVE專業客製化服飾公司，今年夏天再度舉辦「D-LIVE夏季籃球聯賽」，比賽已經邁入第三年，首次移師板橋體育館，由璞園建築、金門酒廠、達欣工程、台灣銀行、裕隆納智捷五支SBL球隊，加上香港聯賽冠軍南華籃球隊，以及擁有許多UBA好手的美商雷馬、鈦鼎科技籃球隊等八隊參賽。

D-LIVE夏季籃球聯賽目的是讓國內年輕好手有更多舞台，並在SBL休賽期間提供球員高強度賽事維持身手，比賽日期也特地安排在SBL年度選秀之後，讓新秀們可以有與球隊磨合的機會，更快融入體系。

陳冠毅、劉人豪先前代表健行科大參加夏季聯賽，本次將分別代表金酒、裕隆出賽，而陳昱瑞、潘向挺皆在去年代表鈦鼎科技參賽，也順利在本年度選秀雀屏中選。

鈦鼎科技由林育正擔任教頭，顧問為前國手陳志忠，陣中包括前SBL好手林瑞堃，以及今年瓊斯盃中華白隊好手曾祥鈞、王柏智以及UBA現役球員張家禾、楊盛硯、黃進傑，跟即將赴美挑戰的U18代表隊國手譚傑龍，還有曾在葡萄牙聯賽征戰，身高208公分的洋將梅奧（Antony Mayo）。

美商雷馬LEXMA則由朱永弘領軍，球員方面由王信凱搭配姜仕峰、陳京華，駱俊銓、林暐哲、劉宏柏、曾品富等人，實力不容小覷。

今年比賽由ELEVEN SPORTS全程轉播，也開放民眾進場觀賽，還有機會獲得精美禮品，賽程從8月12日到17為期6天，詳細賽程可上詢D-LIVE官網查詢。

(中時電子報)