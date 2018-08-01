男欲輕生卻卡珊瑚礁隙縫　恆春警消聯手救起挽回一命

2018年08月01日 19:20 中時 謝佳潾

警消合力將欲輕生、但卡在珊瑚礁岩縫動彈不得的黃男救出。（謝佳潾翻攝）

恆春40歲黃姓男子因經濟壓力過大、萌生輕生念頭，日前跑到大灣留遺書欲尋短，不料卻疑因頭戴蛙鏡、手持繩索及小啞鈴的「裝備」，讓自己卡在珊瑚礁岩縫中動彈不得，嚇得趕緊對外大聲求救，警消趕到後順利將他救起，但也不免引起圍觀民眾一陣竊笑。

警方表示，日前有民眾打電話報案指出，在墾丁大灣停車場內看見有輛轎車窗戶上黏貼一張遺書，寫著「如果你看到這張，那表示我本人已死，請打電話報警將其身體撈上來……」，執勤警員見狀後趕緊沿著海岸線來來回回尋找尋短男子。

警方指出，與消防人員在珊瑚礁石區上上下下遍尋後，終於在隱蔽礁石區找到黃男，但卻見他精神緊繃不穩，且以童軍繩索綑綁啞鈴並綁住自己、仰躺在礁石上，而下半身已浸泡在海水中，疑似是因卡在珊瑚礁岩縫而動彈不得，警消趕緊聯手將他救起送醫。

警方說，黃男起初不願意與警方對話，也不願意接受任何關懷與協助，但在墾丁派出所警員邱俊毅與警專暑假實習生許峰誠、黃雅萍的努力勸說下態度軟化，坦承自己是因經濟狀況出現問題，才會萌生輕生念頭。

黃男在警方的協助下，心情慢慢恢復正常，也在警方通知家人後，與家人平安返家，而年邁的黃父見黃男平安歸來、安然無恙，激動不已，並且非常感謝邱員與許生、黃生的細膩與耐心。

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