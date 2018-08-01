輔大前主任八罪狀控侵害校產 校長江漢聲要告

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中時
吳岳修

輔仁大學前稽核室主任靳宗立以17頁指控書，控訴輔大校長江漢聲透過籌設與管理輔大診與醫院，利用職權規避學校與董事會監督，假造帳務逃漏稅款，疑似淘空校產，江漢聲緊急發表駁斥聲明，所有管理與營運均有案可查，對不實指控將採取法律追訴，教育部也表示暫未收到任何檢舉內容。

靳宗立7月31日辭去稽核室主任職務，當天寄送一份17頁的指控書到教育部，洋洋灑灑明列八大罪狀，指控江漢聲用校長職權，將輔大校務會議決議成立的「輔大診所」，利用人頭作假帳逃漏稅款、巧立名目要求輔大醫學院不法補助輔大診所250萬元、擅自核准輔大與診所變更租約內容、輔大附設醫院計畫變更及追加預算也未經校務會議同意、安排親人的建築事務所承攬醫院建案、擅自簽訂附設醫院牙科獨立經營合作合約、私自設立輔仁國際醫務管理顧問股份有限公司等。

靳宗立同時將指控內容以電子郵件發送全校教職員，引發熱議；校長江漢聲1日緊急發文澄清，駁斥靳宗立指控內容，並稱他經手的管理與營運事項，全部都有案可查，近日內將公布事證澄清，同時對靳宗立不實指控將採取法律程序。

記者1日傍晚致電輔大查證指控內容，輔大表示全案屬校長與靳前主任的「私人」事務，且校長已對外否認不法，因此輔大不方便對外說明。

(中時 )

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