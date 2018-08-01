花蓮》高鐵東延至花東？ 傅崐萁、立委徐榛蔚期盼交通部別光說不練

2018年08月01日 19:23 中時 范揚光 范振和、

針對交通部長吳宏謀日前接受媒體訪問表示：「高鐵南延屏東，一定不只考量屏東，還要考量花東，才有意義。」花蓮縣長傅崐萁熱烈歡迎，請蔡英文總統說清楚；立委徐榛蔚要求交通部立即啟動可行性評估。

傅崐萁表示，他熱烈歡迎交通部長吳宏謀整體國規畫的高度，看待高鐵應考量花東，但是不是陳水扁芭樂票的翻版，一場虛幻的海市蜃樓？請蔡英文總統講清楚。

徐榛蔚同感欣慰，但她請交通部別畫餅充饑、光說不練，讓民眾期待落空，她除了要求交通部應立即啟動「高鐵東延的可行性評估」與「花蓮-吉安鐵路高架化」，除了軌道建設外，也請吳宏謀一併建置環島公路高速路網，包括評估蘇花改瓶頸路段「大清水至崇德段」，以及興建「花東快速道路」等，編入108年度交通部預算中，以期真正落實花東民眾行的正義。

徐榛蔚認為，既然吳宏謀有心站在全國性及國家發展的角度擘劃全國交通路網，也應有同理心看待地方需求與建設，日前行政院長賴清德及吳宏謀到宜蘭視察蘇花改工程進度，當場指示要做「國道五號接蘇花改」及「闢建東澳至南澳隧道」的可行性評估，但完整的交通建設，怎能厚此薄彼，僅針對宜蘭縣境內的蘇花改接續工程路段作評估，她強烈要求，應同時啟動花蓮縣境內蘇花公路新闢「大清水-崇德段隧道」可行性評估，以建構一條完整的蘇花改。

(中時 )