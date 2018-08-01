王世堅豪語「柯P落選剃光頭」網笑翻：不敢賭自家蚊子

2018年08月01日 19:10 中時電子報 林郁庭

又來！王世堅：柯P落選要剃光頭 網笑翻：怎不敢賭自家蚊子。（圖/翻攝自丁守中粉絲團 臉書）

年底台北市選戰，由國民黨丁守中、民進黨姚文智、以及柯文哲出任參選。被網友戲稱為「魔王級柯黑」的台北市民進黨議員王世堅，今天在網路節目中再度發賭，表示自己很愛護頭髮，如果年底柯文哲落選「我就剃光頭慶祝，我用我的頭髮賭」。

王世堅先前就很愛發祭品文，曾在2008年賭說「如國民黨8席全上就跳海」，隨後真的履行承諾在三芝跳海； 在2012年立誓若蔡英文沒當選總統，就去高空彈跳，最後還真的兌現，讓許多網友笑翻，封他為「敢說敢做真男人」。

王世堅今天錄影由藝人郭子乾扮演「柯蚊哲」主持的網路直播節目「鄉民大會」，其中王世堅激動說，為了台北市民好，決定再次立下重誓，如果柯文哲年底落選「我就剃光頭慶祝，我用我的頭髮賭」。王世堅說他每天認真盯著市政，就是讓柯文哲落選，此時丁守中趕緊搭腔「我會幫你達成目的」。

節目內容也被網友轉發至批踢踢論壇，許多人看到王世堅又發祭品文了，紛紛笑翻回應，「不想剃就說一聲 沒誠意」、「恰吉的頭髮都要禿光了還剃」、「不敢賭自家候選人 為姚姚哭哭」、「笑你不敢賭姚落選就剃光頭」、「反過來了吧 應該是柯p選上 你剃光頭抗議啊」、「民進黨專挑軟柿子」。

(中時電子報)