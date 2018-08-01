抑制陸經濟圈 美國務卿將出訪東南亞三國

2018年08月01日 20:38 旺報 張國威

共同社報導，美國國務卿蓬佩奧2日將訪問馬來西亞吉隆坡，開啟東南亞三國曆訪行程。美國川普政府出台了新方針，將在印度太平洋地區對具有透明度的基礎設施建設給予支援，此次歷訪意在把東南亞各國拉入己方，抑制中國擴大經濟圈的動向。

蓬佩奧在出訪前的7月30日剛宣布將撥款1.13億美元，用來支援印太基建等，今後還會擴大規模。美政府高官稱，鑒於中國的攻勢，蓬佩奧此次歷訪主要著眼於面向對美國參與度減弱抱有危機感的東南亞各國，明確展示美國重視法治，將強有力地參與印太地區事務。

據報導，中國提出「一帶一路」經濟帶構想，從東南亞、到印度、中東、非洲展開大規模基建和投資攻勢。中國還在部分地區建設軍事據點。有意見擔心，未來在經濟和安全保障兩方面依賴中國的經濟圈將會擴大。

美國政府認為，構建美國企業在東南亞投資項目並提高收益的環境也符合總統川普提出「美國第一主義」，計畫推進「印太戰略」，官民一起參與東南亞事務。

美國政府把太平洋司令部更名為印度太平洋司令部等，在安全保障方面也重視該地區。美國計畫與共享法治、民主價值觀的日本和澳洲加強關係，澳洲外長畢曉普也於7月31日宣布將與日本、美國合作。

蓬佩奧將在馬來西亞與5月上台的馬哈蒂爾政府確認合作。他將在新加坡出席東盟地區論壇（ARF）部長會議。可能會與預計同樣出席該會議的北韓外相李容浩舉行某種對話。此後，蓬佩奧將在印尼雅加達，與印尼總統佐科威會談。

(旺報 )